Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Замначальника курганского силового ведомства получил госнаграду

Полковник курганского УМВД Кремнев получил награду «За заслуги перед Отечеством»
07 ноября 2025 в 19:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полковник курганской полиции Кремнев удостоился госнаграды

Полковник курганской полиции Кремнев удостоился госнаграды

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель начальника УМВД по Курганской области Константин Кремнев получил госнаграду накануне Дня сотрудника органов внутренних дел. Полковнику полиции была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщили в управлении МВД региона.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2-й степени отмечен заместитель начальника УМВД России по Курганской области — начальник полиции полковник полиции Константин Кремнев», — сообщает пресс-служба управления в официальном telegram-канале. Вручение произошло на торжественном мероприятии, посвященном Дню полиции.

В ходе торжеств еще четверо сотрудников полиции получили благодарственные письма Губернатора Курганской области за вклад в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью. Полицейских также наградили письмами от полпреда Президента в УрФО, Курганской облдумы и отраслевыми ведомственными наградами. Ряду сотрудников вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе» и почетные грамоты МВД России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал