Замначальника курганского силового ведомства получил госнаграду

Заместитель начальника УМВД по Курганской области Константин Кремнев получил госнаграду накануне Дня сотрудника органов внутренних дел. Полковнику полиции была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщили в управлении МВД региона.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2-й степени отмечен заместитель начальника УМВД России по Курганской области — начальник полиции полковник полиции Константин Кремнев», — сообщает пресс-служба управления в официальном telegram-канале. Вручение произошло на торжественном мероприятии, посвященном Дню полиции.

В ходе торжеств еще четверо сотрудников полиции получили благодарственные письма Губернатора Курганской области за вклад в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью. Полицейских также наградили письмами от полпреда Президента в УрФО, Курганской облдумы и отраслевыми ведомственными наградами. Ряду сотрудников вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе» и почетные грамоты МВД России.