Какие праздники отмечают 9 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 9 ноября 2025 года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Воскресенье, 9 ноября, в мире связано с важными социальными явлениями, такими как противоборство фашизму и ядерным испытаниям. В России отмечается день ромовой бабы. Православные верующие чтят память Нестора Солунского, в народе — Зарок на Параскеву. В эту дату родились Роберт Франк, Александра Пахмутова, Карл Саган, Том Фогерти, Мария Ситтель. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 9 ноября 2025 года

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Во всем мире 9 ноября отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Эта дата приурочена к событиям 1938 года, когда в Германии и Австрии произошел массовый еврейский погром — «Хрустальная ночь». Нацисты разрушали синагоги, громили магазины, убивали людей. Более 90 евреев были убиты, около 30 тысяч отправлены в концлагеря, а сотни храмов и домов сожжены.

Эта ночь стала началом Холокоста — страшной страницы мировой истории, унесшей жизни шести миллионов человек. Безразличие окружающего мира позволило нацизму развязать масштабный геноцид, и память об этом напоминает, к чему приводит ненависть и разделение людей по национальному признаку.

Продолжение после рекламы

День — это напоминание о цене человеческой жизни и о необходимости защищать мир, уважая разные народы, веры и культуры Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Памятная дата учреждена по инициативе международной сети UNITED, объединяющей сотни организаций из разных стран. В этот день проходят акции, выставки и уроки памяти, направленные на борьбу с расизмом, ксенофобией и экстремизмом.

Международный день антиядерных акций

Ежегодно 9 ноября в мире отмечают Международный день антиядерных акций — напоминание об опасности ядерных технологий. Эта дата появилась после Чернобыльской катастрофы 1986 года и символизирует стремление человечества к миру без радиации.

Выбор дня связан с инцидентом 9 ноября 1979 года, когда системы обороны США ошибочно зафиксировали запуск советских ракет. Ложная тревога едва не спровоцировала ядерную войну и показала, насколько хрупок мир.

Международный день антиядерных акций напоминает: прогресс должен быть безопасным и гуманным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Акции протеста и просветительские мероприятия проходят во многих странах. Их участники требуют отказаться от атомной энергетики и развивать безопасные альтернативы. Несмотря на протесты, атомная энергетика развивается, но остается источником серьезных рисков.

Всемирный день лизинга

Всемирный день лизинга — профессиональный праздник финансистов и предпринимателей отмечают 9 ноября. Его учредила в 2017 году литовская компания AviaAM Leasing, специализирующаяся на аренде авиалайнеров.

Лизинг — это аренда имущества с возможностью выкупа. Он помогает бизнесу развиваться без крупных затрат, используется в транспорте, промышленности, торговле и других сферах. В XX веке лизинг стал особенно востребован после Второй мировой войны, когда экономика нуждалась в восстановлении.

Первые формы лизинга существовали еще у шумеров и римлян Фото: Илья Московец © URA.RU

В этот день проводят конференции, семинары и встречи, где обсуждают развитие лизингового рынка. Праздник подчеркивает, что владение — не всегда необходимость, а грамотное использование ресурсов может быть выгоднее покупки.

День рождения неоновой рекламы

Первыми светящиеся вывески создал французский инженер-химик Жорж Клод, который 9 ноября 1911 года запатентовал технологию неонового освещения. Экспериментируя с инертными газами, он заметил, что неон под действием электричества излучает яркое свечение. Уже через год Клод основал компанию Claude Neon Lights и установил первую в мире неоновую вывеску над парижским барбершопом Palais Coiffeur.

Изобретение быстро покорило Европу и США. В 1923 году неоновые надписи засияли в Нью-Йорке, а позже — на улицах Лас-Вегаса, Голливуда и Токио. К 1960-м годам они стали неотъемлемой частью облика ночных городов и поп-культуры.

День рождения неоновой рекламы — символа городской культуры и блеска мегаполисов отмечается 9 ноября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В России первая неоновая реклама появилась в 1931 году — инженер А. Селезнев изготовил вывеску «САД» для городского парка в Москве. Позже неоновые огни украсили кинотеатры, гостиницы и здания в центре столицы.

Продолжение после рекламы

Хотя сегодня неон частично уступил место светодиодам, он по-прежнему остается символом романтики ночного города. Его яркое сияние украшает казино Лас-Вегаса, театры Нью-Йорка и витрины Токио, а также вдохновляет дизайнеров и художников по всему миру.

День вечно живого хаоса

Один из самых необычных праздников — День вечно живого хаоса отмечается 9 ноября. Никто точно не знает, кто и когда его придумал, но он ежегодно набирает популярность по всему миру.

Этот день напоминает: хаос — естественная часть жизни. Мы привыкли стремиться к порядку, контролю и стабильности, но мир устроен иначе — что-то всегда выходит из-под контроля, меняется, рушится и начинается заново. Приняв хаос, человек открывает путь к свободе, вдохновению и новым идеям.

Хаос нельзя победить, но можно с ним подружиться. День напоминает, что жизнь не обязана быть идеальной — она просто должна быть живой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еще древние греки считали хаос первоосновой всего сущего — беспредельным пространством, из которого возник космос. Без беспорядка невозможны ни творчество, ни развитие: ведь именно в моменты неопределенности рождаются новые решения и открытия.

Смысл праздника — научиться принимать непредсказуемость и не бояться перемен. В этот день можно позволить себе немного безумия: нарушить привычный распорядок, сделать что-то по-новому, отпустить контроль. Даже мелкие изменения — перестановка вещей, смена маршрута, новое хобби — помогают взглянуть на жизнь под другим углом.

Российские праздники 9 ноября 2025 года

День ромовой бабы

9 ноября отмечается День ромовой бабы — праздник знаменитого кекса из сдобного дрожжевого теста, пропитанного ромом или сиропом. Этот десерт известен с XVIII века и имеет сложную историю: предком «ромовой бабы» считается немецкий пирог кугельхопф, который польский король Станислав Лещинский сделал более сочным, добавив алкоголь. Название связывают с литературным персонажем Али-Баба.

Отмечать просто: купить или испечь кекс дома, при желании экспериментируя с сиропом и начинками Фото: Armando Mancini/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

В XVIII веке рецепт попал во Францию, где кондитеры усовершенствовали форму и сироп. В Россию десерт пришел в XIX веке и стал популярным, особенно после появления «безалкогольной» версии в советское время.

Православный праздник 9 ноября 2025 года

Святой Нестор символизирует духовную силу и способность оставаться непоколебимым перед лицом испытаний Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

День памяти Нестора Солунского

Православные верующие 9 ноября чтят святого мученика Нестора Солунского, жившего в III веке. Юноша был учеником святого Димитрия Солунского и воспитывался в вере с детства. Во время гладиаторских игр, устроенных императором Максимианом, зверски убивали христиан. Нестор, видя, как силач Лий убивает верующих, попросил благословения у Димитрия и смело вступил в поединок, победив Лия. После этого он был арестован и обезглавлен за верность Христу.

День памяти Нестора Солунского — это время для верующих вспомнить подвиги святого, его стойкость и жертвенность. В этот день совершаются молитвы и богослужения, изучают его житие, вдохновляясь примером веры и преданности.

Продолжение после рекламы

Православный праздник 9 ноября 2025 года

Параскева с ранних лет проявляла благочестие и любовь к Христу Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Зарок на Параскеву

Христиане 9 ноября отмечают праздник «Зарок на Параскеву», посвященный великомученице Параскеве, известной как бабья заступница. Родившись в семье состоятельного сенатора, Параскева с ранних лет проявляла благочестие и любовь к Христу. Потеряв родителей, она не утратила веру, посвятив себя помощи бедным и духовной жизни.

Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане Параскева отказалась поклоняться идолам. За стойкость в вере ее подвергли пыткам, но чудесным образом тело девушки исцелилось.

В конце концов, Параскеву обезглавили. Место ее казни и мощи стали источником чудесного исцеления, а сама святая обрела репутацию защитницы женщин, семейного очага и здоровья.

Обряды и обычаи 9 ноября

Праздник тесно связан с обетами — добровольными обещаниями выполнить трудное дело. Накануне дня Параскевы женщины брали на себя обязательство, например, выткать пелену или сшить рубаху, чтобы заветное желание исполнилось, или чтобы ушла болезнь близкого. Исполнение обета требовало полного сосредоточения и молчания, а невыполнение сулило несчастья. Также были и другие обряды:

1. Давание обетов (зароков): люди добровольно принимали на себя определенные обязательства и старались исполнить их, сопровождая процесс молитвой и сохраняя внутреннее спокойствие.

2. Прядение и рукоделие: в ночь с 9 на 10 ноября женщины занимались изготовлением покрывал для икон и другими трудоемкими видами рукоделия в надежде осуществить свои заветные мечты.

Существовала традиция угощать неимущих и приносить остатки пищи в церковь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

3. Посещение церкви: после выполнения обета на следующий день люди непременно отправлялись в храм, чтобы вознести молитвы святой Параскеве о здоровье и благополучии.

4. Помощь больным: в рамках народных обрядов проводились ритуалы по снятию порчи, лечению глазных заболеваний и благословению членов семьи.

Народные приметы 9 ноября

Появление инея на ветвях деревьев предвещает мороз.

Утренний туман может свидетельствовать о приближении оттепели.

Если гусь выходит на лед, это означает, что зима еще не наступит в ближайшее время.

Несколько дней сильного ветра — признак предстоящих осадков.

Снег на сырой земле — ранняя весна и много подснежников Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Чего нельзя делать 9 ноября

Нельзя оставлять невыполненные обеты — это считалось опасным для семьи.

Творческим людям (актерам, певцам) нельзя принимать цветы в подарок — слава угаснет.

Не рекомендуется начинать новые дела — день предназначен для завершения начатого.

Врачам в этот день при операциях советовали сначала надеть перчатку на левую руку, затем на правую Фото: Илья Московец © URA.RU

Знаменитости, родившиеся 9 ноября