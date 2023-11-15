Мальчик гулял с другом и собакой Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Потанино Челябинской области 11-летний мальчик упал в пятиметровый открытый колодец. Подробности инцидента, случившегося 15 ноября, рассказала URA.RU мама ребенка.

«Мой сын пошел гулять с другом и собакой, увидел у дерева картонку, наступил на нее и провалился в открытый люк. Он позвонил в МЧС и мне из колодца, я была на месте уже через несколько минут», — уточнила URA.RU Ксения М.

Мама ребенка сообщила, что спасатели пытались достать ребенка из люка с помощью лестницы, но она оказалась короткой. Тогда лестницу привязали к автомобильному тросу и спустили вниз, привязав к дереву. Спасатели попросили мальчика крепко держаться за перекладины и аккуратно вытащили его.

«В травматологии нам сказали, что у ребенка ушиб колена, в целом все обошлось, даже одежда не порвана. Ребенок очень сильно напуган, пока его вытаскивали, он все время плакал. Я намерена писать заявление в прокуратуру, не хочу, чтобы произошла большая трагедия», — отметила мама мальчика.

Мама ребенка уточнила, что обращалась в дежурную часть, на место выезжали представители отдела полиции по делам несовершеннолетних. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU ответили, что заявления по данному поводу в сводке нет. В соцсетях на сообщение об инциденте отреагировали официальные представители местного водоканала МУП «ПОВВ» и мэрии Копейска. Первые сообщили, что люк во время утреннего обхода сетей был на месте и, по всей видимости, был украден в течение дня. Они заявили, что установят пластиковую крышку колодца, которая менее привлекательна для кражи.

«Управление гражданской защиты населения проводит проверку по данному инциденту. Определяется собственник сетей. Временно будет выполнено ограждение ограничительными лентами», — уточнили в соцсетях официальные представители мэрии Копейска. В администрации добавили, что эта информация передана в отдел муниципального контроля для вынесения собственнику мер административного воздействия.

Ребенок упал в пятиметровый колодец Фото: сообщество «п.Потанино Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»