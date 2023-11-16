Цена сценария «Реальных пацанов» на аукционе взлетела в семь раз

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Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Деньги от аукциона направят на благотворительность Фото:

Сценарий финального сезона пермского сериала «Реальные пацаны» продали с аукциона. В ходе торгов цена одного экземпляра выросла до 35 тысяч рублей, начальная стоимость составляла пять тысяч.

«Стартовая ставка — 5 000 рублей. Актуальная ставка — 35 000 рублей», — указано на сайте аукциона за полчаса до закрытия торгов. Деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд «Вера».

В ходе второго аукциона — в пользу фонда «Берегиня» — стоимость сценария выросла до 25 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, экземпляры сценариев сериала «Реальные пацаны» с автографами артистов выставили на продажу в конце октября, когда стартовал финальный сезон проекта. В последней серии ситкома снялись бойцы СВО.

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Сценарий финального сезона пермского сериала «Реальные пацаны» продали с аукциона. В ходе торгов цена одного экземпляра выросла до 35 тысяч рублей, начальная стоимость составляла пять тысяч. «Стартовая ставка — 5 000 рублей. Актуальная ставка — 35 000 рублей», — указано на сайте аукциона за полчаса до закрытия торгов. Деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд «Вера». В ходе второго аукциона — в пользу фонда «Берегиня» — стоимость сценария выросла до 25 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, экземпляры сценариев сериала «Реальные пацаны» с автографами артистов выставили на продажу в конце октября, когда стартовал финальный сезон проекта. В последней серии ситкома снялись бойцы СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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