Цена сценария «Реальных пацанов» на аукционе взлетела в семь раз

Деньги от аукциона направят на благотворительность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сценарий финального сезона пермского сериала «Реальные пацаны» продали с аукциона. В ходе торгов цена одного экземпляра выросла до 35 тысяч рублей, начальная стоимость составляла пять тысяч.

«Стартовая ставка — 5 000 рублей. Актуальная ставка — 35 000 рублей», — указано на сайте аукциона за полчаса до закрытия торгов. Деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд «Вера».

В ходе второго аукциона — в пользу фонда «Берегиня» — стоимость сценария выросла до 25 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, экземпляры сценариев сериала «Реальные пацаны» с автографами артистов выставили на продажу в конце октября, когда стартовал финальный сезон проекта. В последней серии ситкома снялись бойцы СВО.