Экстренные службы на месте, создан оперативный штаб
новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
В Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал Игорь Бабушкин в telegram-канале. Для жителей создана горячая линия: 24-07-07.
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