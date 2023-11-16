В Астрахани обрушилась часть дома. Фото

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, обрушение, демонтаж подъезда
Экстренные службы на месте, создан оперативный штаб Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

В Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал Игорь Бабушкин в telegram-канале. Для жителей создана горячая линия: 24-07-07.

Два подъезда пятиэтажки рухнули в Астрахани, под завалами могут быть люди
Два подъезда пятиэтажки рухнули в Астрахани, под завалами могут быть люди
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В Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал Игорь Бабушкин в telegram-канале. Для жителей создана горячая линия: 24-07-07.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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