США расширили санкционный список против РФ

США ввели санкции против 20 российских компаний
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Минфин США опубликовал обновленный санкционный список Фото:
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США ввели санкции против 20 российских предприятий. В список вошли ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, сообщили в американском минфине.

Среди 20 компаний в санкционном списке оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, говорится в сообщении на сайте американского ведомства. Кроме того, под ограничения попали судоходные компании «Прогресс» и Gallion Navigation Incorporated.

Также США ввели рестрикции против нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century. Помимо этого в перечне оказались 10 физлиц из РФ.

США и Евросоюз начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытался отрезать Москву от остального мира. Однако недавно в зарубежных СМИ начали писать, что РФ успешно обходит ограничения и увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, сообщает RT.

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США ввели санкции против 20 российских предприятий. В список вошли ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, сообщили в американском минфине. Среди 20 компаний в санкционном списке оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, говорится в сообщении на сайте американского ведомства. Кроме того, под ограничения попали судоходные компании «Прогресс» и Gallion Navigation Incorporated. Также США ввели рестрикции против нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century. Помимо этого в перечне оказались 10 физлиц из РФ. США и Евросоюз начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытался отрезать Москву от остального мира. Однако недавно в зарубежных СМИ начали писать, что РФ успешно обходит ограничения и увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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