США расширили санкционный список против РФ

США ввели санкции против 20 российских предприятий. В список вошли ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, сообщили в американском минфине.
Среди 20 компаний в санкционном списке оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, говорится в сообщении на сайте американского ведомства. Кроме того, под ограничения попали судоходные компании «Прогресс» и Gallion Navigation Incorporated.
Также США ввели рестрикции против нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century. Помимо этого в перечне оказались 10 физлиц из РФ.
США и Евросоюз начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытался отрезать Москву от остального мира. Однако недавно в зарубежных СМИ начали писать, что РФ успешно обходит ограничения и увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, сообщает RT.
США ввели санкции против 20 российских предприятий. В список вошли ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, сообщили в американском минфине. Среди 20 компаний в санкционном списке оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, говорится в сообщении на сайте американского ведомства. Кроме того, под ограничения попали судоходные компании «Прогресс» и Gallion Navigation Incorporated. Также США ввели рестрикции против нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century. Помимо этого в перечне оказались 10 физлиц из РФ. США и Евросоюз начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытался отрезать Москву от остального мира. Однако недавно в зарубежных СМИ начали писать, что РФ успешно обходит ограничения и увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, сообщает RT.