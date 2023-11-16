Происшествия Две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы 16 ноября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 + При пожаре в Москве погибли две женщины, сообщили в столичной прокуратуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате пожара в квартире многоэтажки на улице Стрелецкой в Москве погибли две женщины. Об этом столичная прокуратура. «Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Стрелецкая в Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины. На лестничной клетке обнаружено тело с признаками отравления угарным газом», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Причина пожара устанавливается. По факту гибели двух человек проводится проверка, добавили в ведомстве. В результате пожара в квартире многоэтажки на улице Стрелецкой в Москве погибли две женщины. Об этом столичная прокуратура. «Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Стрелецкая в Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины. На лестничной клетке обнаружено тело с признаками отравления угарным газом», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Причина пожара устанавливается. По факту гибели двух человек проводится проверка, добавили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям