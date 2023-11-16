Две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

При пожаре в Москве погибли две женщины, сообщили в столичной прокуратуре
В результате пожара в квартире многоэтажки на улице Стрелецкой в Москве погибли две женщины. Об этом столичная прокуратура.
«Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Стрелецкая в Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины. На лестничной клетке обнаружено тело с признаками отравления угарным газом», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Причина пожара устанавливается. По факту гибели двух человек проводится проверка, добавили в ведомстве.
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