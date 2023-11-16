16 ноября 2023

Две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
При пожаре в Москве погибли две женщины, сообщили в столичной прокуратуре Фото:

В результате пожара в квартире многоэтажки на улице Стрелецкой в Москве погибли две женщины. Об этом столичная прокуратура.

«Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Стрелецкая в Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины. На лестничной клетке обнаружено тело с признаками отравления угарным газом», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Причина пожара устанавливается. По факту гибели двух человек проводится проверка, добавили в ведомстве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате пожара в квартире многоэтажки на улице Стрелецкой в Москве погибли две женщины. Об этом столичная прокуратура. «Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Стрелецкая в Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины. На лестничной клетке обнаружено тело с признаками отравления угарным газом», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Причина пожара устанавливается. По факту гибели двух человек проводится проверка, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...