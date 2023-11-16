Умерла продюсер и журналист челябинского телеканала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освящение места постройки часовни в ПГНИУ. Пермь, молебен, траур, молитва, свеча скорби
Виктория Карпова умерла в 43 года Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 16 ноября умерла журналист и продюсер по спецпроектам Виктория Карпова. Об этом сообщает коллектив Злат-ТВ.

«Всегда с улыбкой и на позитиве. Мы еще не можем осознать, что ее нет. Это неожиданно и больно для всех, кто знал Викторию Карпову. Мы, ее коллеги, ее друзья, сегодня скорбим и не согласны с ее смертью», — сообщает коллектив Златоустовского телевидения на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Коллеги из Златоуста рассказали URA.RU, что у журналиста ранее диагностировали онкологию. Виктория Карпова знала о своей болезни, проходила лечение и не сдавалась. В этом году она посещала областной фестиваль СМИ как представитель Злат-ТВ.

«У Виктории была не только работа. Она воспитала двух прекрасных дочек. И только Богу известно, как они дальше будут взрослеть без мамы», — отмечают коллеги с телеканала.

Коллеги вспоминают Викторию Карпову как светлого и доброго человека
Коллеги вспоминают Викторию Карпову как светлого и доброго человека
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) 16 ноября умерла журналист и продюсер по спецпроектам Виктория Карпова. Об этом сообщает коллектив Злат-ТВ. «Всегда с улыбкой и на позитиве. Мы еще не можем осознать, что ее нет. Это неожиданно и больно для всех, кто знал Викторию Карпову. Мы, ее коллеги, ее друзья, сегодня скорбим и не согласны с ее смертью», — сообщает коллектив Златоустовского телевидения на своей официальной странице во «ВКонтакте». Коллеги из Златоуста рассказали URA.RU, что у журналиста ранее диагностировали онкологию. Виктория Карпова знала о своей болезни, проходила лечение и не сдавалась. В этом году она посещала областной фестиваль СМИ как представитель Злат-ТВ. «У Виктории была не только работа. Она воспитала двух прекрасных дочек. И только Богу известно, как они дальше будут взрослеть без мамы», — отмечают коллеги с телеканала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...