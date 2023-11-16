В Златоусте (Челябинская область) 16 ноября умерла журналист и продюсер по спецпроектам Виктория Карпова. Об этом сообщает коллектив Злат-ТВ.
«Всегда с улыбкой и на позитиве. Мы еще не можем осознать, что ее нет. Это неожиданно и больно для всех, кто знал Викторию Карпову. Мы, ее коллеги, ее друзья, сегодня скорбим и не согласны с ее смертью», — сообщает коллектив Златоустовского телевидения на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Коллеги из Златоуста рассказали URA.RU, что у журналиста ранее диагностировали онкологию. Виктория Карпова знала о своей болезни, проходила лечение и не сдавалась. В этом году она посещала областной фестиваль СМИ как представитель Злат-ТВ.
«У Виктории была не только работа. Она воспитала двух прекрасных дочек. И только Богу известно, как они дальше будут взрослеть без мамы», — отмечают коллеги с телеканала.
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