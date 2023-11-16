Умерла продюсер и журналист челябинского телеканала. Фото

16 ноября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Виктория Карпова умерла в 43 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 16 ноября умерла журналист и продюсер по спецпроектам Виктория Карпова. Об этом сообщает коллектив Злат-ТВ. «Всегда с улыбкой и на позитиве. Мы еще не можем осознать, что ее нет. Это неожиданно и больно для всех, кто знал Викторию Карпову. Мы, ее коллеги, ее друзья, сегодня скорбим и не согласны с ее смертью», — сообщает коллектив Златоустовского телевидения на своей официальной странице во «ВКонтакте». Коллеги из Златоуста рассказали URA.RU, что у журналиста ранее диагностировали онкологию. Виктория Карпова знала о своей болезни, проходила лечение и не сдавалась. В этом году она посещала областной фестиваль СМИ как представитель Злат-ТВ. «У Виктории была не только работа. Она воспитала двух прекрасных дочек. И только Богу известно, как они дальше будут взрослеть без мамы», — отмечают коллеги с телеканала. Коллеги вспоминают Викторию Карпову как светлого и доброго человека Фото: Злат-ТВ

В Златоусте (Челябинская область) 16 ноября умерла журналист и продюсер по спецпроектам Виктория Карпова. Об этом сообщает коллектив Злат-ТВ. «Всегда с улыбкой и на позитиве. Мы еще не можем осознать, что ее нет. Это неожиданно и больно для всех, кто знал Викторию Карпову. Мы, ее коллеги, ее друзья, сегодня скорбим и не согласны с ее смертью», — сообщает коллектив Златоустовского телевидения на своей официальной странице во «ВКонтакте». Коллеги из Златоуста рассказали URA.RU, что у журналиста ранее диагностировали онкологию. Виктория Карпова знала о своей болезни, проходила лечение и не сдавалась. В этом году она посещала областной фестиваль СМИ как представитель Злат-ТВ. «У Виктории была не только работа. Она воспитала двух прекрасных дочек. И только Богу известно, как они дальше будут взрослеть без мамы», — отмечают коллеги с телеканала.