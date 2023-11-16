В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту обрушения дома

новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
В Астрахани по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в региональном СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!