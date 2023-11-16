16 ноября 2023

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту обрушения дома

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В Астрахани обрушился жилой дом

В Астрахани по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в региональном СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

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В Астрахани по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в региональном СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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