В расследовании посадки самолета в поле под Новосибирском нашли 15 нарушений

17 ноября 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Росавиация выявила ошибки в отчете, которые не подтверждались записью переговоров команды экипажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском В отчете с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничном поле выявили 15 ошибок и противоречий. Комиссия, занимавшаяся делом, не заметила низкий уровень пилотов, которые допустили подобные действия. Об этом заявил в письме к Западно-Сибирскому территориальному управлению Росавиации руководитель агентства Дмитрий Ядров. «В документе Западно-Сибирского территориального управления агентства выявили 15 ошибок и противоречий. Также комиссия не заметила низкий уровень пилотов, допустивших «безрассудные действия», — анализирует письмо Дмитрия Ядрова газета «Известия». Росавиация посчитала, что для исключения повторных посадок в будущем приведенных рекомендаций в отчете недостаточно. По словам источника газеты в ведомстве, аппарат нашел данные, которые не подтверждались записью переговоров команды экипажа, а также обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также отмечается, что в документе есть описание расчета пилотами топлива для посадки на запасной аэродром, однако в расшифровке переговоров ничего подобного нет. Телеканал RT сообщил 5 ноября, что Росавиация завершила расследование экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Тогда специалисты пришли к выводу, что ошибка была допущена в определении положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отчете с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничном поле выявили 15 ошибок и противоречий. Комиссия, занимавшаяся делом, не заметила низкий уровень пилотов, которые допустили подобные действия. Об этом заявил в письме к Западно-Сибирскому территориальному управлению Росавиации руководитель агентства Дмитрий Ядров. «В документе Западно-Сибирского территориального управления агентства выявили 15 ошибок и противоречий. Также комиссия не заметила низкий уровень пилотов, допустивших «безрассудные действия», — анализирует письмо Дмитрия Ядрова газета «Известия». Росавиация посчитала, что для исключения повторных посадок в будущем приведенных рекомендаций в отчете недостаточно. По словам источника газеты в ведомстве, аппарат нашел данные, которые не подтверждались записью переговоров команды экипажа, а также обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также отмечается, что в документе есть описание расчета пилотами топлива для посадки на запасной аэродром, однако в расшифровке переговоров ничего подобного нет. Телеканал RT сообщил 5 ноября, что Росавиация завершила расследование экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Тогда специалисты пришли к выводу, что ошибка была допущена в определении положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.