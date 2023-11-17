В расследовании посадки самолета в поле под Новосибирском нашли 15 нарушений

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, взлетная полоса, аэропорт, росавиация
Росавиация выявила ошибки в отчете, которые не подтверждались записью переговоров команды экипажа Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

В отчете с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничном поле выявили 15 ошибок и противоречий. Комиссия, занимавшаяся делом, не заметила низкий уровень пилотов, которые допустили подобные действия. Об этом заявил в письме к Западно-Сибирскому территориальному управлению Росавиации руководитель агентства Дмитрий Ядров.

«В документе Западно-Сибирского территориального управления агентства выявили 15 ошибок и противоречий. Также комиссия не заметила низкий уровень пилотов, допустивших «безрассудные действия», — анализирует письмо Дмитрия Ядрова газета «Известия». Росавиация посчитала, что для исключения повторных посадок в будущем приведенных рекомендаций в отчете недостаточно.

По словам источника газеты в ведомстве, аппарат нашел данные, которые не подтверждались записью переговоров команды экипажа, а также обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также отмечается, что в документе есть описание расчета пилотами топлива для посадки на запасной аэродром, однако в расшифровке переговоров ничего подобного нет.

Телеканал RT сообщил 5 ноября, что Росавиация завершила расследование экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Тогда специалисты пришли к выводу, что ошибка была допущена в определении положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

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В отчете с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничном поле выявили 15 ошибок и противоречий. Комиссия, занимавшаяся делом, не заметила низкий уровень пилотов, которые допустили подобные действия. Об этом заявил в письме к Западно-Сибирскому территориальному управлению Росавиации руководитель агентства Дмитрий Ядров. «В документе Западно-Сибирского территориального управления агентства выявили 15 ошибок и противоречий. Также комиссия не заметила низкий уровень пилотов, допустивших «безрассудные действия», — анализирует письмо Дмитрия Ядрова газета «Известия». Росавиация посчитала, что для исключения повторных посадок в будущем приведенных рекомендаций в отчете недостаточно. По словам источника газеты в ведомстве, аппарат нашел данные, которые не подтверждались записью переговоров команды экипажа, а также обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также отмечается, что в документе есть описание расчета пилотами топлива для посадки на запасной аэродром, однако в расшифровке переговоров ничего подобного нет. Телеканал RT сообщил 5 ноября, что Росавиация завершила расследование экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Тогда специалисты пришли к выводу, что ошибка была допущена в определении положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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