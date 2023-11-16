В Курганской области из-за обновления перекроют трассу «Иртыш»

Курганских водителей предупредили об ограничениях на трассе в связи с установкой пешеходного перехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участке трассы «Иртыш» у населенных пунктов Восход и Сладкокарасинская (Курганская область) будет введено временное ограничение скорости движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ограничивается движение транспортных средств на участке трассы Р-254 в Курганской области 21 и 22 ноября. В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке 183-й км автомобильной дороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск у населенных пунктов Восход и Сладкокарасинская будет введено временное ограничение скорости», — сообщает ведомство. Водителям рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Движение будет ограничено 21 ноября с 22:00 до 23:00 и с 23:40 до 00:40 следующего дня. Перекрытие с полной остановкой движения будет введено только с 23:00 до 23:40 21 ноября.

Ранее в Курганской области из-за непогоды ограничили движение автобусов на трассах. Движение было запрещено на автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное, Курган — Половинное, Курган — Звериноголовское.