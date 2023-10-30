30 октября 2023

В Курганской области из-за непогоды ограничили движение автобусов на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
На курганских трассах ограничили движение пассажирского транспорта Фото:

В Курганской области 31 октября ввели временный запрет на движение пассажирского транспорта на трассах. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщило управление ГИБДД МВД России по региону в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

«С 6 часов утра 31 октября запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей, на автодорогах Курган-Куртамыш-Целинное, Курган-Половинное, Курган-Звериноголовское. Также запрещено движение и на участке автодороги „Иртыш“ от Кургана до Челябинска», — говорится в сообщении УГИБДД МВД России по Курганской области.

По данным полиции, подрядными организациями ведутся работы по снегоочистке дорожного покрытия. О времени и дате снятия временных ограничений ГИБДД сообщит дополнительно.

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В Курганской области 31 октября ввели временный запрет на движение пассажирского транспорта на трассах. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщило управление ГИБДД МВД России по региону в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «С 6 часов утра 31 октября запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей, на автодорогах Курган-Куртамыш-Целинное, Курган-Половинное, Курган-Звериноголовское. Также запрещено движение и на участке автодороги „Иртыш“ от Кургана до Челябинска», — говорится в сообщении УГИБДД МВД России по Курганской области. По данным полиции, подрядными организациями ведутся работы по снегоочистке дорожного покрытия. О времени и дате снятия временных ограничений ГИБДД сообщит дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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