16 ноября 2023

В Кизеле снегопад и похолодание спровоцировали транспортный коллапс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, шкода, колесо, авто, снегопад
Машины буксуют на обледенелых дорогах Фото:

В городе Кизеле Пермского края из-за ухудшения погодных условий на дорогах возник транспортный коллапс. Движение большегрузов осложнили снегопад и похолодание. Так, одна из фур вылетела на обочину, частично перегородив проезжую часть. Очевидцы делятся случившимся в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«В Кизеле опять коллапс», — поделились пользователи мессенджера увиденным. Госавтоинспекция Прикамья предупредила водителей о приближающемся похолодании и сложных погодных условиях. На текущей неделе УГИБДД опубликовало пост в Telegram, попросив участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах.

«К середине недели, по данным синоптиков, в Пермский край придет метеорологическая зима. Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации внимания. Перепад температуры через ноль — либо замерзание, либо таяние — приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, трение уменьшается, особенно на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей», — сказано в telegram-канале ведомства.

По данным сайта «Метеоролог и я», теплый ноябрьский период в регионе завершается. На смену ему идет морозная погода. В ближайшие субботу и воскресенье в Пермском крае в дневное время ожидается от 3 до 8 градусов мороза.

Вылетевшая с трассы в Кизеле фуру перегородила проезд
Вылетевшая с трассы в Кизеле фуру перегородила проезд
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В городе Кизеле Пермского края из-за ухудшения погодных условий на дорогах возник транспортный коллапс. Движение большегрузов осложнили снегопад и похолодание. Так, одна из фур вылетела на обочину, частично перегородив проезжую часть. Очевидцы делятся случившимся в telegram-канале «Слуховой анализатор». «В Кизеле опять коллапс», — поделились пользователи мессенджера увиденным. Госавтоинспекция Прикамья предупредила водителей о приближающемся похолодании и сложных погодных условиях. На текущей неделе УГИБДД опубликовало пост в Telegram, попросив участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. «К середине недели, по данным синоптиков, в Пермский край придет метеорологическая зима. Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации внимания. Перепад температуры через ноль — либо замерзание, либо таяние — приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, трение уменьшается, особенно на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей», — сказано в telegram-канале ведомства. По данным сайта «Метеоролог и я», теплый ноябрьский период в регионе завершается. На смену ему идет морозная погода. В ближайшие субботу и воскресенье в Пермском крае в дневное время ожидается от 3 до 8 градусов мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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