В Челябинской области массово обходят требования нового закона о такси

Массовая схема позволила челябинским таксистам получать от агрегаторов заказы на поездки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области начали массово обходить требования нового закона о такси. Как следует из популярной доски объявлений, услуги стоят от 334 до четырех тысяч рублей с ежемесячной абонентской платой или без нее.

«Лицензия такси без ИП, ООО и самозанятости. Для получения разрешения на фотоосмотр (в агрегаторе такси — прим. URA.RU) вам необязательно работать в таксопарках компании», — указали в одном из объявлений.

По телефону URA.RU податель объявления пояснил, что на транспортное средство оформляют договоры аренды, при этом перевозчиком считается компания-оформитель. Эксперт в области автотранспорта Сергей Поздняков пояснил URA.RU, что согласно требованиям, человек может работать в такси, имея один из трех статусов: быть нанятым сотрудником таксопарка, являться предпринимателем или самозанятым. Однако, чтобы работать по своим правилам, некоторые таксисты прибегают к полулегальным схемам.

«Водители не хотят официально становиться перевозчиками. Это автоматически требует проходить медицинские и техосмотры, нести ответственность перед клиентами как перед потребителями, оформлять ОСАГО на машины такси», — сообщил Поздняков.

Некоторые компании, уточнил эксперт, для демонстрации разрешений перед агрегаторами готовят поддельные документы. Другие фирмы оформляют бумаги на юрлицо — по нескольку сотен или тысяч на одно предприятие.

Участник рынка Алексей Булатов рассказал URA.RU, что воспользовавшихся услугами водителей обеспечивают бланками путевых листов. В таком случае таксист сам перед рейсом оформляет бумаги и отправляется в путь. Техосмотры или медицинские поверки проходят немногие. Наличие бумаг позволяет получать заказы от агрегаторов, которые в детали оформления лицензий обычно не погружаются.

Обновленные требования к таксистам вступили в действие в начале осени. В августе участники рынка прогнозировали сокращение перевозок и рост цен, спровоцированные новым законом о работе такси.