В Челябинской области резко сократится количество машин такси

Глава челябинского таксопарка Маслов: такси с 1 сентября станет меньше

Рынок такси ждет значительная трансформация Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области с 1 сентября на 40-60% машин такси станет меньше, а цены на услуги перевозчиков вырастут. Как URA.RU отметили участники рынка, изменения станут следствием нового порядка выдачи разрешений на право работы в данной сфере.

«Около 40-60% водителей с 1 сентября будет отсеяно. Допускаю, что поездки могут подорожать в 2-3 раза», — пояснил URA.RU руководитель челябинского таксопарка Алексей Маслов.

Новые правила установлены на федеральном уровне, правительство Челябинской области опубликовало порядок подачи заявлений и выдачи разрешений на право осуществления деятельности. Обратиться в региональный минтранс смогут физлица, предприниматели и организации. В ответ им будут запрещать или разрешать работу. Также регулятор сможет приостанавливать действие разрешения сроком до 30 дней. До сих пор аналогичный порядок действовал только в Москве.

«В часы пик всегда выручали водители-физлица, которые хотели подработать извозом. Они ездили на личном автотранспорте. Теперь же агрегатор не сможет отдать водителю заказ, если у того нет разрешения на работу в такси. Иначе придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей за каждую поездку», — уточнил Маслов.

Сложности в том, что разрешение можно получить лишь после страхования ответственности по ОСАГО. Таксистам полис обходится в два-три раза дороже обыкновенного. Кроме того, водитель не сможет выйти на линию без техосмотра и медицинского освидетельствования.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Министерства дорожного хозяйства и транспорта области. К моменту публикации ответ не поступил, он будет позже.