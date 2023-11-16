Пенсионерка, брошенная сыном в Мексике, хотела бы жить в Екатеринбурге

Женщина вернулась в Россию 15 ноября (архивное фото)
Пенсионерка Валентина Котова, которую сын бросил одну в Мексике, сказала, что хотела бы жить в Екатеринбурге. Об этом она заявила, приехав из Москвы в Воронеж 17 ноября.
«Я смотрела ролики про разные города. Хотела в Екатеринбург поехать, там зима дольше. Я люблю холод, дождь, снег. Однако выбрала Воронеж», — сказала Котова журналисту РИА Новости. До этого в Воронеже женщина не была.
Сын бросил Котову в Мексике, эмигрировав в США по программе для украинских беженцев. Женщине 73 года. Помочь ей вызвался консул РФ в Мексике Александр Иващенко. 15 ноября Котову привезли в Россию.
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