16 ноября 2023

Пенсионерка, брошенная сыном в Мексике, хотела бы жить в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ новой коллекции Marina Rinaldi в Покровском пассаже. Екатеринбург, сумочка, чемодан, клатч, мода
Женщина вернулась в Россию 15 ноября (архивное фото) Фото:

Пенсионерка Валентина Котова, которую сын бросил одну в Мексике, сказала, что хотела бы жить в Екатеринбурге. Об этом она заявила, приехав из Москвы в Воронеж 17 ноября.

«Я смотрела ролики про разные города. Хотела в Екатеринбург поехать, там зима дольше. Я люблю холод, дождь, снег. Однако выбрала Воронеж», — сказала Котова журналисту РИА Новости. До этого в Воронеже женщина не была.

Сын бросил Котову в Мексике, эмигрировав в США по программе для украинских беженцев. Женщине 73 года. Помочь ей вызвался консул РФ в Мексике Александр Иващенко. 15 ноября Котову привезли в Россию.

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Пенсионерка Валентина Котова, которую сын бросил одну в Мексике, сказала, что хотела бы жить в Екатеринбурге. Об этом она заявила, приехав из Москвы в Воронеж 17 ноября. «Я смотрела ролики про разные города. Хотела в Екатеринбург поехать, там зима дольше. Я люблю холод, дождь, снег. Однако выбрала Воронеж», — сказала Котова журналисту РИА Новости. До этого в Воронеже женщина не была. Сын бросил Котову в Мексике, эмигрировав в США по программе для украинских беженцев. Женщине 73 года. Помочь ей вызвался консул РФ в Мексике Александр Иващенко. 15 ноября Котову привезли в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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