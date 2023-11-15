Брошенная в Мексике пенсионерка вернулась в Россию

Пенсионерка Валентина Котова, которую сын бросил одну в Мексике, вернулась в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Россиянка, брошенная сыном без денег в Мексике, вернулась в Россию», — отметили в ведомстве, передает РИА Новости. Самолет с бабушкой на борту приземлился в Домодедово. Женщине оказали необходимое содействие.
Валентину Котову сын, вместе со своей женой, украинкой, оставили одну в Мексике. Молодые люди эмигрировали в США по программе для украинских беженцев. При этом 73-летней брошенной женщине требовался уход. После просьбы консула РФ при Мексике Александра Иващенко, российская сторона решила помочь пенсионерке.
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