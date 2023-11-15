Россиянин бросил пожилую мать в Мексике и сбежал в США с украинкой

Сотрудники консульства в Мексике оказали помощь 73-летней пенсионерке, которую собственный сын бросил одну в стране, после чего пересек границу со своей женой украинкой. Бабушку переправили в Москву, но ей требуется дальнейшая помощь, так как у пенсионерки никого из родственников в России нет. С соответствующей просьбой обратился консул РФ при Мексике Александр Иващенко.
«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее [российскую пенсионерку Валентину Котову] разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко.
Как уточнил консул, ранее Валентина Котова вместе с сыном и его женой прибыла в Мексику. Семья пыталась нелегально пересечь границу с США, но у нее не получилось. Они оставались в Мексике, пока сын пенсионерки вместе с супругой не уехали в Штаты по программе украинских беженцев. Сама Валентина осталась одна в Мехико. При этом женщина страдает от болей в спине и передвигается на коляске. Дипломаты связывались с ее сыном, но тот отказался помогать своей матери.
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