16 ноября 2023

Депутат предложил поднять зарплаты водителям автобусов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Так можно решить проблемы нехватки сотрудников, считает Виталий Чачин Фото:

Чтобы решить проблему нехватки водителей автобусов в Екатеринбурге, им нужно увеличить зарплату. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга и бизнесмен Виталий Чачин.

«Считаю необходимым предусмотреть в бюджете на 2024 год средства на индексацию зарплаты водителям и другим сотрудникам „Гортранса“, чтобы бороться с кадровым голодом. С этим предложением я выступлю на заседании гордумы», — написал Чачин в telegram-канале. Также он поднимет вопрос о введении новых льгот для работников транспортной сферы.

Как писало URA.RU, в «Гортрансе» Екатеринбурга не хватает более трех тысяч сотрудников. Ключевая причина дефицита — низкая зарплата.

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Чтобы решить проблему нехватки водителей автобусов в Екатеринбурге, им нужно увеличить зарплату. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга и бизнесмен Виталий Чачин. «Считаю необходимым предусмотреть в бюджете на 2024 год средства на индексацию зарплаты водителям и другим сотрудникам „Гортранса“, чтобы бороться с кадровым голодом. С этим предложением я выступлю на заседании гордумы», — написал Чачин в telegram-канале. Также он поднимет вопрос о введении новых льгот для работников транспортной сферы. Как писало URA.RU, в «Гортрансе» Екатеринбурга не хватает более трех тысяч сотрудников. Ключевая причина дефицита — низкая зарплата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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