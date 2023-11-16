Депутат предложил поднять зарплаты водителям автобусов в Екатеринбурге

Чтобы решить проблему нехватки водителей автобусов в Екатеринбурге, им нужно увеличить зарплату. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга и бизнесмен Виталий Чачин.
«Считаю необходимым предусмотреть в бюджете на 2024 год средства на индексацию зарплаты водителям и другим сотрудникам „Гортранса“, чтобы бороться с кадровым голодом. С этим предложением я выступлю на заседании гордумы», — написал Чачин в telegram-канале. Также он поднимет вопрос о введении новых льгот для работников транспортной сферы.
Как писало URA.RU, в «Гортрансе» Екатеринбурга не хватает более трех тысяч сотрудников. Ключевая причина дефицита — низкая зарплата.
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