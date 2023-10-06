В Екатеринбугском «Гортрансе» раскрыли, сколько сотрудников им не хватает

В «Гортрансе» Екатеринбурга не хватает 3030 сотрудников

06 октября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Ключевая причина дефицита кадров — низкая зарплата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На данный момент в «Гортрансе» свободно 3030 вакансий водителей, кондукторов и ремонтных специалистов. Ключевая причина дефицита кадров — низкая зарплата, рассказал URA.RU заместитель директора «Автобусныеперевозки» ЕМУП «Гортранс» Александр Ашихмин. «Сейчас у нас работает 396 водителей автобусов, а нам надо 780-800 человек, чтобы устранить проблемы на маршрутах и чтобы горожане могли комфортно передвигаться. Ключевая причина дефицита кадров в сфере общественного транспорта — низкая зарплата», — объяснил Ашихмин. Он добавил, что в 2023 году водителями автобуса из нужных 400 сотрудников было принято всего 22. Зарплата водителей в настоящее время составляет 74 тысячи рублей, и это с переработками. «За эти деньги сотрудник проводит на линии больше 200 часов. Это очень много и тяжело. За тяжелую работу надо платить», — заявил Ашихмин. В учебном центре «Гортранс» отметили, что сейчас группы состоят из 10-12 человек при возможном максимуме в 30 учеников. На время обучения студентам платят стипендию в размере 18 678 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих. В регионе за сентябрь было зарегистрировано 52 тысячи вакансий.



На данный момент в «Гортрансе» свободно 3030 вакансий водителей, кондукторов и ремонтных специалистов. Ключевая причина дефицита кадров — низкая зарплата, рассказал URA.RU заместитель директора «Автобусныеперевозки» ЕМУП «Гортранс» Александр Ашихмин. «Сейчас у нас работает 396 водителей автобусов, а нам надо 780-800 человек, чтобы устранить проблемы на маршрутах и чтобы горожане могли комфортно передвигаться. Ключевая причина дефицита кадров в сфере общественного транспорта — низкая зарплата», — объяснил Ашихмин. Он добавил, что в 2023 году водителями автобуса из нужных 400 сотрудников было принято всего 22. Зарплата водителей в настоящее время составляет 74 тысячи рублей, и это с переработками. «За эти деньги сотрудник проводит на линии больше 200 часов. Это очень много и тяжело. За тяжелую работу надо платить», — заявил Ашихмин. В учебном центре «Гортранс» отметили, что сейчас группы состоят из 10-12 человек при возможном максимуме в 30 учеников. На время обучения студентам платят стипендию в размере 18 678 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих. В регионе за сентябрь было зарегистрировано 52 тысячи вакансий.