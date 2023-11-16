16 ноября 2023

Пермский край включили в список территорий для доставки жизненно важных грузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, зерно, порт, сухогруз, судно
Территории снабжают продовольствием с помощью воздушного, речного и морского транспорта Фото:

Пермский край включили в перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставлять грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В список территорий вошли населенные пункты 21 субъекта страны, в том числе Пермского края. Правительством также принято постановление, которое наделяет Минвостокразвития полномочиями федерального координатора северного завоза. Речь, в том числе, идет о мониторинге, утверждению маршрута и графика движения судов, координация органов власти в этой сфере», — сообщается на сайте правительства РФ.

Северный завоз является комплексом мероприятий по регулярному снабжению жизненно важными товарами территорий, которые относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним землям. Доставка грузов на эти территории ограничена в условиях сложного климата. Товары завозят по воздуху, речным и морским транспортом. В том числе доставка осуществляется по Северному морскому пути.

Базовый закон о северном завозе был принят в августе 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на создание условий для своевременного и качественного снабжения людей товарами первой необходимости. Документы, подписанные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, создают условия для реализации этих задач. Четкое соблюдения графиков северного завоза является частью развития арктических территорий.

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Пермский край включили в перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставлять грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В список территорий вошли населенные пункты 21 субъекта страны, в том числе Пермского края. Правительством также принято постановление, которое наделяет Минвостокразвития полномочиями федерального координатора северного завоза. Речь, в том числе, идет о мониторинге, утверждению маршрута и графика движения судов, координация органов власти в этой сфере», — сообщается на сайте правительства РФ. Северный завоз является комплексом мероприятий по регулярному снабжению жизненно важными товарами территорий, которые относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним землям. Доставка грузов на эти территории ограничена в условиях сложного климата. Товары завозят по воздуху, речным и морским транспортом. В том числе доставка осуществляется по Северному морскому пути. Базовый закон о северном завозе был принят в августе 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на создание условий для своевременного и качественного снабжения людей товарами первой необходимости. Документы, подписанные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, создают условия для реализации этих задач. Четкое соблюдения графиков северного завоза является частью развития арктических территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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