Пермский край включили в список территорий для доставки жизненно важных грузов

Территории снабжают продовольствием с помощью воздушного, речного и морского транспорта Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Пермский край включили в перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставлять грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В список территорий вошли населенные пункты 21 субъекта страны, в том числе Пермского края. Правительством также принято постановление, которое наделяет Минвостокразвития полномочиями федерального координатора северного завоза. Речь, в том числе, идет о мониторинге, утверждению маршрута и графика движения судов, координация органов власти в этой сфере», — сообщается на сайте правительства РФ.

Северный завоз является комплексом мероприятий по регулярному снабжению жизненно важными товарами территорий, которые относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним землям. Доставка грузов на эти территории ограничена в условиях сложного климата. Товары завозят по воздуху, речным и морским транспортом. В том числе доставка осуществляется по Северному морскому пути.

Базовый закон о северном завозе был принят в августе 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на создание условий для своевременного и качественного снабжения людей товарами первой необходимости. Документы, подписанные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, создают условия для реализации этих задач. Четкое соблюдения графиков северного завоза является частью развития арктических территорий.