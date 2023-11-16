16 ноября 2023

Участковый из ЯНАО не получил главный приз в федеральном конкурсе. Фото

Полицейский из ЯНАО Адылгериев стал призером конкурса «Народный участковый»
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Участковый из ЯНАО занял второе место в федеральном конкурсе Фото:

Полицейский из Шурышкарского района ЯНАО Муслим Адылгериев занял второе место в конкурсе «Народный участковый». Итоги федерального этапа конкурса объявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 17 ноября.

«Владимир Колокольцев дал высокую оценку профессиональным достижениям лауреатов Всероссийского конкурса „Народный участковый“, которые по праву заслужили доверие населения на обслуживаемых территориях. Второе место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шурышкарскому району ЯНАО майор полиции Муслим Адылгериев», — сообщает пресс-служба МВД РФ в официальном telegram-канале.

Первое место заняла майор Юлия Андреева из Калужской области, которая получит УАЗ Patriot, бронзовую статуэтку и погоны подполковника. Третье место занял капитан Руслан Абдулаев из Кировской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты и ценные подарки.

Ранее URA.RU рассказало, что, по данным издания «Комсомольская правда», на сайте которого проходило голосование, Адылгериев занимал лидирующие позиции. Голосование проходило до 10 ноября.

Майор Муслим Адылгериев занял второе место в конкурсе «Народный участковый»
Майор Муслим Адылгериев занял второе место в конкурсе «Народный участковый»
Фото:

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Полицейский из Шурышкарского района ЯНАО Муслим Адылгериев занял второе место в конкурсе «Народный участковый». Итоги федерального этапа конкурса объявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 17 ноября. «Владимир Колокольцев дал высокую оценку профессиональным достижениям лауреатов Всероссийского конкурса „Народный участковый“, которые по праву заслужили доверие населения на обслуживаемых территориях. Второе место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шурышкарскому району ЯНАО майор полиции Муслим Адылгериев», — сообщает пресс-служба МВД РФ в официальном telegram-канале. Первое место заняла майор Юлия Андреева из Калужской области, которая получит УАЗ Patriot, бронзовую статуэтку и погоны подполковника. Третье место занял капитан Руслан Абдулаев из Кировской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты и ценные подарки. Ранее URA.RU рассказало, что, по данным издания «Комсомольская правда», на сайте которого проходило голосование, Адылгериев занимал лидирующие позиции. Голосование проходило до 10 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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