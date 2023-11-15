Участковый из ЯНАО стал победителем во всероссийском конкурсе

В финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» победил майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района (ЯНАО). Главный приз — внедорожник — победитель получит 17 ноября после официального объявления результатов.
«Майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района набрал 274 977 голосов в опросе финального этапа конкурса „Народный участковый“. Подведение итогов и вручение главного приза — внедорожника УАЗ „Патриот“ — состоится завтра, в день участковых уполномоченных полиции», — пишет «Комсомольская правда».
В этом году конкурс приурочен к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Онлайн-голосование проводилось с 1 по 11 ноября. В финале «Народного участкового» приняли участие полицейские от каждого субъекта Российской Федерации.
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