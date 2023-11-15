Участковый из ЯНАО стал победителем во всероссийском конкурсе

Майор полиции из Шурышкарского района ЯНАО выиграл конкурс «Народный участковый»

16 ноября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

В России выбрали народного участкового Фото: Анна Майорова © URA.RU В финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» победил майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района (ЯНАО). Главный приз — внедорожник — победитель получит 17 ноября после официального объявления результатов. «Майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района набрал 274 977 голосов в опросе финального этапа конкурса „Народный участковый“. Подведение итогов и вручение главного приза — внедорожника УАЗ „Патриот“ — состоится завтра, в день участковых уполномоченных полиции», — пишет «Комсомольская правда». В этом году конкурс приурочен к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Онлайн-голосование проводилось с 1 по 11 ноября. В финале «Народного участкового» приняли участие полицейские от каждого субъекта Российской Федерации.

В финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» победил майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района (ЯНАО). Главный приз — внедорожник — победитель получит 17 ноября после официального объявления результатов. «Майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района набрал 274 977 голосов в опросе финального этапа конкурса „Народный участковый“. Подведение итогов и вручение главного приза — внедорожника УАЗ „Патриот“ — состоится завтра, в день участковых уполномоченных полиции», — пишет «Комсомольская правда». В этом году конкурс приурочен к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Онлайн-голосование проводилось с 1 по 11 ноября. В финале «Народного участкового» приняли участие полицейские от каждого субъекта Российской Федерации.