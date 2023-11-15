15 ноября 2023

Участковый из ЯНАО стал победителем во всероссийском конкурсе

Майор полиции из Шурышкарского района ЯНАО выиграл конкурс «Народный участковый»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, участковый, полиция, настольная книга
В России выбрали народного участкового Фото:

В финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» победил майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района (ЯНАО). Главный приз — внедорожник — победитель получит 17 ноября после официального объявления результатов.

«Майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района набрал 274 977 голосов в опросе финального этапа конкурса „Народный участковый“. Подведение итогов и вручение главного приза — внедорожника УАЗ „Патриот“ — состоится завтра, в день участковых уполномоченных полиции», — пишет «Комсомольская правда».

В этом году конкурс приурочен к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Онлайн-голосование проводилось с 1 по 11 ноября. В финале «Народного участкового» приняли участие полицейские от каждого субъекта Российской Федерации.

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В финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» победил майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района (ЯНАО). Главный приз — внедорожник — победитель получит 17 ноября после официального объявления результатов. «Майор полиции Муслим Адылгериев из Шурышкарского района набрал 274 977 голосов в опросе финального этапа конкурса „Народный участковый“. Подведение итогов и вручение главного приза — внедорожника УАЗ „Патриот“ — состоится завтра, в день участковых уполномоченных полиции», — пишет «Комсомольская правда». В этом году конкурс приурочен к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Онлайн-голосование проводилось с 1 по 11 ноября. В финале «Народного участкового» приняли участие полицейские от каждого субъекта Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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