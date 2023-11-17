Центробанк отказался комментировать рост вложений России в госдолг США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ не комментирует информацию по объему вложений в госдолг США Фото:

Центробанк (ЦБ) РФ не комментирует увеличение инвестиций России в государственный долг США. Об этом сообщили в регуляторе.

«Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — передает сообщение ЦБ РБК. Там добавили, что Банк России не приобретает американские казначейские обязательства.

РФ удвоила вложения в американские гособлигации до 73 миллионов долларов в сентябре, по сравнению с 31 миллионов долларов в августе. Долгосрочные облигации привлекли 61 миллион долларов, а краткосрочные — 12 миллионов, согласно данным минфина США.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк (ЦБ) РФ не комментирует увеличение инвестиций России в государственный долг США. Об этом сообщили в регуляторе. «Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — передает сообщение ЦБ РБК. Там добавили, что Банк России не приобретает американские казначейские обязательства. РФ удвоила вложения в американские гособлигации до 73 миллионов долларов в сентябре, по сравнению с 31 миллионов долларов в августе. Долгосрочные облигации привлекли 61 миллион долларов, а краткосрочные — 12 миллионов, согласно данным минфина США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...