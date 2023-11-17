Центробанк отказался комментировать рост вложений России в госдолг США

ЦБ РФ не комментирует информацию по объему вложений в госдолг США
Центробанк (ЦБ) РФ не комментирует увеличение инвестиций России в государственный долг США. Об этом сообщили в регуляторе.
«Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — передает сообщение ЦБ РБК. Там добавили, что Банк России не приобретает американские казначейские обязательства.
РФ удвоила вложения в американские гособлигации до 73 миллионов долларов в сентябре, по сравнению с 31 миллионов долларов в августе. Долгосрочные облигации привлекли 61 миллион долларов, а краткосрочные — 12 миллионов, согласно данным минфина США.
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