Россия удвоила вложения в американский госдолг

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось более 60 миллионов долларов Фото:

РФ удвоила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до 73 миллионов долларов. Это следует из документов минфина США.

Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем вложений России в госбумаги США составил 31 миллион долларов. В июле он достигал 29 миллионов долларов, в июне — 33 миллионов долларов, следует из отчета минфина, опубликованном на официальном сайте ведомства. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у США «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств из-за госдолга, передает RT. Республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сообщил, что трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США».

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РФ удвоила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до 73 миллионов долларов. Это следует из документов минфина США. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем вложений России в госбумаги США составил 31 миллион долларов. В июле он достигал 29 миллионов долларов, в июне — 33 миллионов долларов, следует из отчета минфина, опубликованном на официальном сайте ведомства. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у США «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств из-за госдолга, передает RT. Республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сообщил, что трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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