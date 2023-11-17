Россия удвоила вложения в американский госдолг

17 ноября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось более 60 миллионов долларов Фото: Ксения Сальникова © URA.RU РФ удвоила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до 73 миллионов долларов. Это следует из документов минфина США. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем вложений России в госбумаги США составил 31 миллион долларов. В июле он достигал 29 миллионов долларов, в июне — 33 миллионов долларов, следует из отчета минфина, опубликованном на официальном сайте ведомства . На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у США «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств из-за госдолга, передает RT. Республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сообщил, что трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США».

РФ удвоила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до 73 миллионов долларов. Это следует из документов минфина США. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем вложений России в госбумаги США составил 31 миллион долларов. В июле он достигал 29 миллионов долларов, в июне — 33 миллионов долларов, следует из отчета минфина, опубликованном на официальном сайте ведомства. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у США «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств из-за госдолга, передает RT. Республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сообщил, что трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США».