WSJ: переговоры России и Украины зависят от выборов в США

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Переговоры России и Украины не состоятся до выборов в США, пишет WSJ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной с большой долей вероятности не состоятся до президентских выборов в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Европейские и американские официальные лица видят мало перспектив для участия Кремля в серьезных мирных переговорах с Украиной перед выборами в США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что выборы пройдут 5 ноября 2024 года, а новоизбранный президент вступит в должность в январе 2025 года.

Экс-командир украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада постепенно ослабевает, и рано или поздно союзники заставят Киев согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также отметил, что Украина считается вассалом и рабом для своих партнеров. Глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что у Киева остается только один вариант — инициировать мир и проводить переговоры, аналогичные событиям февраля 2022 года, передает Pravda.Ru.

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Переговоры между Россией и Украиной с большой долей вероятности не состоятся до президентских выборов в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Европейские и американские официальные лица видят мало перспектив для участия Кремля в серьезных мирных переговорах с Украиной перед выборами в США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что выборы пройдут 5 ноября 2024 года, а новоизбранный президент вступит в должность в январе 2025 года. Экс-командир украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада постепенно ослабевает, и рано или поздно союзники заставят Киев согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также отметил, что Украина считается вассалом и рабом для своих партнеров. Глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что у Киева остается только один вариант — инициировать мир и проводить переговоры, аналогичные событиям февраля 2022 года, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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