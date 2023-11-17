WSJ: переговоры России и Украины зависят от выборов в США

17 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Переговоры России и Украины не состоятся до выборов в США, пишет WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией и Украиной с большой долей вероятности не состоятся до президентских выборов в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Европейские и американские официальные лица видят мало перспектив для участия Кремля в серьезных мирных переговорах с Украиной перед выборами в США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что выборы пройдут 5 ноября 2024 года, а новоизбранный президент вступит в должность в январе 2025 года. Экс-командир украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада постепенно ослабевает, и рано или поздно союзники заставят Киев согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также отметил, что Украина считается вассалом и рабом для своих партнеров. Глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что у Киева остается только один вариант — инициировать мир и проводить переговоры , аналогичные событиям февраля 2022 года, передает Pravda.Ru.

Переговоры между Россией и Украиной с большой долей вероятности не состоятся до президентских выборов в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Европейские и американские официальные лица видят мало перспектив для участия Кремля в серьезных мирных переговорах с Украиной перед выборами в США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что выборы пройдут 5 ноября 2024 года, а новоизбранный президент вступит в должность в январе 2025 года. Экс-командир украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада постепенно ослабевает, и рано или поздно союзники заставят Киев согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также отметил, что Украина считается вассалом и рабом для своих партнеров. Глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что у Киева остается только один вариант — инициировать мир и проводить переговоры, аналогичные событиям февраля 2022 года, передает Pravda.Ru.