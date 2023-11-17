Минюст подал иск о запрете ЛГБТ в России

Минюст РФ: суд о запрете деятельности ЛГБТ на территории РФ пройдет 30 ноября

17 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Судебное заседание о запрете деятельности ЛГБТ в РФ пройдет 30 ноября, заявили в Минюсте РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Судебное заседание о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ состоится 30 ноября 2023 года. Об этом рассказали в Минюсте РФ. «Судебное заседание о подаче административного искового заявления Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, назначено на 30 ноября 2023 года», — сообщается на официальном сайте министерства. Там добавили, что заседание состоится в 10:00 в здании Верховного Суда РФ.

Судебное заседание о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ состоится 30 ноября 2023 года. Об этом рассказали в Минюсте РФ. «Судебное заседание о подаче административного искового заявления Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, назначено на 30 ноября 2023 года», — сообщается на официальном сайте министерства. Там добавили, что заседание состоится в 10:00 в здании Верховного Суда РФ.