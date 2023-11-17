Минюст подал иск о запрете ЛГБТ в России

Судебное заседание о запрете деятельности ЛГБТ в РФ пройдет 30 ноября, заявили в Минюсте РФ
Судебное заседание о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ состоится 30 ноября 2023 года. Об этом рассказали в Минюсте РФ.
«Судебное заседание о подаче административного искового заявления Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, назначено на 30 ноября 2023 года», —
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