Минюст подал иск о запрете ЛГБТ в России

Минюст РФ: суд о запрете деятельности ЛГБТ на территории РФ пройдет 30 ноября
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Судебное заседание о запрете деятельности ЛГБТ в РФ пройдет 30 ноября, заявили в Минюсте РФ Фото:

Судебное заседание о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ состоится 30 ноября 2023 года. Об этом рассказали в Минюсте РФ.

«Судебное заседание о подаче административного искового заявления Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, назначено на 30 ноября 2023 года», — сообщается на официальном сайте министерства. Там добавили, что заседание состоится в 10:00 в здании Верховного Суда РФ.

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Судебное заседание о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ состоится 30 ноября 2023 года. Об этом рассказали в Минюсте РФ. «Судебное заседание о подаче административного искового заявления Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, назначено на 30 ноября 2023 года», — сообщается на официальном сайте министерства. Там добавили, что заседание состоится в 10:00 в здании Верховного Суда РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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