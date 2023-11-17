Военкомат Пермского края засудил предпринимателя за перевозку призывников

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Военкомат указал в суде на десятки нарушений, которые допустил предприниматель при перевозке призывников на сборный пункт Фото:

Индивидуальный предприниматель из Перми Александр Кенин стал ответчиком в суде по иску военкомата Пермского края. Дело рассматривалось краевым Арбитражным судом. Кенину придется выплатить неустойку за то, что он ненадлежащим образом оказывал услугу по перевозке призывников, говорится в определении на сайте суда.

«Взыскать с ИП Кенина Александра Владимировича в пользу ФКУ „Военный комиссариат Пермского края“ неосновательное обогащение в размере 39 127 руб. 50 коп., штраф в общем размере 132 040 рублей», — сказано в определении. Как следует из судебного определения, между военкоматом и предпринимателем в 2019-20 годах были заключены госконтракты «на оказание транспортных услуг по перевозке граждан, призванных на военную службу».

В соответствии с контрактами, Кенин должен был предоставить технически исправный транспорт не старше 2009 года выпуска для перевозки призывников на сборный пункт, расположенный на улице Докучаева в Перми. Однако заказчик выявил сотни нарушений при выполнении контрактов и потребовал взыскать с Александра Кенина штраф и неустойку в сумме почти 3,5 млн рублей.

Суд, рассматривая иск, указал на «явную несоразмерность штрафных санкций». Во внимание были приняты «конкретные обстоятельства дела, условия Госконтрактов, оказание исполнителем услуг в полном объеме и отсутствие негативных последствий». В итоге сумма штрафа была уменьшена судом в 26,5 раза.

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Индивидуальный предприниматель из Перми Александр Кенин стал ответчиком в суде по иску военкомата Пермского края. Дело рассматривалось краевым Арбитражным судом. Кенину придется выплатить неустойку за то, что он ненадлежащим образом оказывал услугу по перевозке призывников, говорится в определении на сайте суда. «Взыскать с ИП Кенина Александра Владимировича в пользу ФКУ „Военный комиссариат Пермского края“ неосновательное обогащение в размере 39 127 руб. 50 коп., штраф в общем размере 132 040 рублей», — сказано в определении. Как следует из судебного определения, между военкоматом и предпринимателем в 2019-20 годах были заключены госконтракты «на оказание транспортных услуг по перевозке граждан, призванных на военную службу». В соответствии с контрактами, Кенин должен был предоставить технически исправный транспорт не старше 2009 года выпуска для перевозки призывников на сборный пункт, расположенный на улице Докучаева в Перми. Однако заказчик выявил сотни нарушений при выполнении контрактов и потребовал взыскать с Александра Кенина штраф и неустойку в сумме почти 3,5 млн рублей. Суд, рассматривая иск, указал на «явную несоразмерность штрафных санкций». Во внимание были приняты «конкретные обстоятельства дела, условия Госконтрактов, оказание исполнителем услуг в полном объеме и отсутствие негативных последствий». В итоге сумма штрафа была уменьшена судом в 26,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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