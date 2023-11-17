Кремль: встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Встреча Путина и Аббаса все еще актуальна, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом все еще актуальна и может состояться в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что встреча может состояться в текущем году, однако точные даты пока не уточняются.

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Встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом все еще актуальна и может состояться в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что встреча может состояться в текущем году, однако точные даты пока не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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