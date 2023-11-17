Кремль: встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня

17 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Встреча Путина и Аббаса все еще актуальна, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом все еще актуальна и может состояться в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что встреча может состояться в текущем году, однако точные даты пока не уточняются.

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом все еще актуальна и может состояться в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что встреча может состояться в текущем году, однако точные даты пока не уточняются.