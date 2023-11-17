Кремль: встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня

Встреча Путина и Аббаса все еще актуальна, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом все еще актуальна и может состояться в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что встреча может состояться в текущем году, однако точные даты пока не уточняются.
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