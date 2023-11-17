Агентство ЕС по контролю границ направит силы к границе России и Финляндии

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Агентство ЕС направит силы на границу с Россией, пишет Helsingin Sanomat Фото:

Агентство Евросоюза (ЕС) по контролю границ Frontex направит свои силы к границе России и Финляндии, чтобы помочь снизить количество нелегальных пересечений территории. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

«Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что целью является помощь в решении проблемы, связанной с растущим числом нелегальных пересечений границы. Пока не определено, какой именно контингент будет отправлен в Финляндию, и точное время их прибытия также остается неизвестным, заключил автор статьи.

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полном закрытии восточной границы с РФ. В ответ на нелегальные пересечения границы, финская пограничная служба планирует установить ограждения на пограничных пунктах с Россией. В Финляндии начался сбор подписей против закрытия границы. Петицию, размещенную на финском сайте, подписывают в знак призыва ослабить запрет на пересечение границы с РФ, передает Pravda.Ru.

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Агентство Евросоюза (ЕС) по контролю границ Frontex направит свои силы к границе России и Финляндии, чтобы помочь снизить количество нелегальных пересечений территории. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. «Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что целью является помощь в решении проблемы, связанной с растущим числом нелегальных пересечений границы. Пока не определено, какой именно контингент будет отправлен в Финляндию, и точное время их прибытия также остается неизвестным, заключил автор статьи. Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полном закрытии восточной границы с РФ. В ответ на нелегальные пересечения границы, финская пограничная служба планирует установить ограждения на пограничных пунктах с Россией. В Финляндии начался сбор подписей против закрытия границы. Петицию, размещенную на финском сайте, подписывают в знак призыва ослабить запрет на пересечение границы с РФ, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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