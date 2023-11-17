Агентство ЕС по контролю границ направит силы к границе России и Финляндии

17 ноября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Агентство ЕС направит силы на границу с Россией, пишет Helsingin Sanomat Фото: Vesa Moilanen/AP/TASS Агентство Евросоюза (ЕС) по контролю границ Frontex направит свои силы к границе России и Финляндии, чтобы помочь снизить количество нелегальных пересечений территории. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. «Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что целью является помощь в решении проблемы, связанной с растущим числом нелегальных пересечений границы. Пока не определено, какой именно контингент будет отправлен в Финляндию, и точное время их прибытия также остается неизвестным, заключил автор статьи. Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полном закрытии восточной границы с РФ. В ответ на нелегальные пересечения границы, финская пограничная служба планирует установить ограждения на пограничных пунктах с Россией. В Финляндии начался сбор подписей против закрытия границы . Петицию, размещенную на финском сайте, подписывают в знак призыва ослабить запрет на пересечение границы с РФ, передает Pravda.Ru.

Агентство Евросоюза (ЕС) по контролю границ Frontex направит свои силы к границе России и Финляндии, чтобы помочь снизить количество нелегальных пересечений территории. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. «Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что целью является помощь в решении проблемы, связанной с растущим числом нелегальных пересечений границы. Пока не определено, какой именно контингент будет отправлен в Финляндию, и точное время их прибытия также остается неизвестным, заключил автор статьи. Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полном закрытии восточной границы с РФ. В ответ на нелегальные пересечения границы, финская пограничная служба планирует установить ограждения на пограничных пунктах с Россией. В Финляндии начался сбор подписей против закрытия границы. Петицию, размещенную на финском сайте, подписывают в знак призыва ослабить запрет на пересечение границы с РФ, передает Pravda.Ru.