Финляндия собирается полностью изолироваться от России

17 ноября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Финляндия планирует полностью перекрыть границу с Россией, сообщает MTV Uutiten Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Финское МВД готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией», — передает слова источников MTV Uutiten. Там добавили, что меры внедряются в качестве предосторожности на случай возможных изменений в маршрутах и увеличения числа просителей убежища в Финляндии. В ответ на нелегальные пересечения границы, Финская пограничная служба объявила о планах установить ограждения на финско-российских пограничных пунктах. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством. Ограждения будут установлены в полночь.

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Финское МВД готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией», — передает слова источников MTV Uutiten. Там добавили, что меры внедряются в качестве предосторожности на случай возможных изменений в маршрутах и увеличения числа просителей убежища в Финляндии. В ответ на нелегальные пересечения границы, Финская пограничная служба объявила о планах установить ограждения на финско-российских пограничных пунктах. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством. Ограждения будут установлены в полночь.