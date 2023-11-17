Финляндия собирается полностью изолироваться от России

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Финляндия планирует полностью перекрыть границу с Россией, сообщает MTV Uutiten Фото:

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Финское МВД готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией», — передает слова источников MTV Uutiten. Там добавили, что меры внедряются в качестве предосторожности на случай возможных изменений в маршрутах и увеличения числа просителей убежища в Финляндии.

В ответ на нелегальные пересечения границы, Финская пограничная служба объявила о планах установить ограждения на финско-российских пограничных пунктах. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством. Ограждения будут установлены в полночь.

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Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Финское МВД готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией», — передает слова источников MTV Uutiten. Там добавили, что меры внедряются в качестве предосторожности на случай возможных изменений в маршрутах и увеличения числа просителей убежища в Финляндии. В ответ на нелегальные пересечения границы, Финская пограничная служба объявила о планах установить ограждения на финско-российских пограничных пунктах. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством. Ограждения будут установлены в полночь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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