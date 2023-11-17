Зеленский разрешит некоторым студентам уезжать из Украины

18 ноября 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Студенты иностранных учебных заведений не могут выезжать на учебу Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский считает, что студенты немобилизационного возраста могут выезжать на учебу за границу. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского главы государства. «Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине <…>. Я считаю, что министерство [образования и науки] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», — ответил Зеленский на вопрос в ходе мероприятия ко Дню студента. В настоящий момент по правилам пересечения государственной границы Украины студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. А в ряде высших учебных заведений появилась возможность за деньги уклониться от мобилизации. При этом военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была продлена в очередной раз. В то же время поднимается волна недовольства, люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что студенты немобилизационного возраста могут выезжать на учебу за границу. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского главы государства. «Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине <…>. Я считаю, что министерство [образования и науки] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», — ответил Зеленский на вопрос в ходе мероприятия ко Дню студента. В настоящий момент по правилам пересечения государственной границы Украины студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. А в ряде высших учебных заведений появилась возможность за деньги уклониться от мобилизации. При этом военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была продлена в очередной раз. В то же время поднимается волна недовольства, люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию