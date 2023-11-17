17 ноября 2023

Зеленский разрешит некоторым студентам уезжать из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Студенты иностранных учебных заведений не могут выезжать на учебу Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что студенты немобилизационного возраста могут выезжать на учебу за границу. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского главы государства.

«Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине <…>. Я считаю, что министерство [образования и науки] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», — ответил Зеленский на вопрос в ходе мероприятия ко Дню студента.

В настоящий момент по правилам пересечения государственной границы Украины студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. А в ряде высших учебных заведений появилась возможность за деньги уклониться от мобилизации. При этом военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была продлена в очередной раз. В то же время поднимается волна недовольства, люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что студенты немобилизационного возраста могут выезжать на учебу за границу. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского главы государства. «Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине <…>. Я считаю, что министерство [образования и науки] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», — ответил Зеленский на вопрос в ходе мероприятия ко Дню студента. В настоящий момент по правилам пересечения государственной границы Украины студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. А в ряде высших учебных заведений появилась возможность за деньги уклониться от мобилизации. При этом военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была продлена в очередной раз. В то же время поднимается волна недовольства, люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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