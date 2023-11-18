Источник рассказал, когда Саша Солдат покинул колонию

«Известия»: Саша Солдат покинул колонию 17 ноября
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Киллер Ореховской ОПГ покинул колонию Фото:

Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат (Александр Пустовалов) вышел из колонии 17 ноября. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Саша Солдат вышел из колонии 17 ноября», — сообщает источник. Его слова приводят «Известия» в своем telegram-канале.

Ранее в СМИ писали, что Саша Солдат таинственно исчез из колонии, не став общаться с прессой. «Московский Комсомолец в Твери» писал, что преступника могли вывести тайно под прикрытием. URA.RU приводило информацию, что известно о Саше Солдате.

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Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат (Александр Пустовалов) вышел из колонии 17 ноября. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Саша Солдат вышел из колонии 17 ноября», — сообщает источник. Его слова приводят «Известия» в своем telegram-канале. Ранее в СМИ писали, что Саша Солдат таинственно исчез из колонии, не став общаться с прессой. «Московский Комсомолец в Твери» писал, что преступника могли вывести тайно под прикрытием. URA.RU приводило информацию, что известно о Саше Солдате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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