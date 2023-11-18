Источник рассказал, когда Саша Солдат покинул колонию

Киллер Ореховской ОПГ покинул колонию
Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат (Александр Пустовалов) вышел из колонии 17 ноября. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Саша Солдат вышел из колонии 17 ноября», — сообщает источник. Его слова приводят «Известия» в своем telegram-канале.
Ранее в СМИ писали, что Саша Солдат таинственно исчез из колонии, не став общаться с прессой. «Московский Комсомолец в Твери» писал, что преступника могли вывести тайно под прикрытием. URA.RU приводило информацию, что известно о Саше Солдате.
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