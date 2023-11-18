Чем известен в криминальных кругах убийца Солоника Саша Солдат

Киллер Ореховской ОПГ Пустовалов освободился из тюрьмы

18 ноября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Солдат хотел вступить в ОМОН, но попал в Ореховскую ОПГ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Легендарный серийный убийца 90-х Александр Пустовалов вышел из колонии строго режима в поселке Монино. В обычной жизни он был известен как жизнерадостный Саша Продиджи, а в криминальном мире — убийца Саша Солдат. Он мечтал служить в рядах ОМОНа, но судьба привела его в Ореховскую преступную группировку. Почему жизнь Пустовалова так круто повернулась, и как получилось, что он стал участником самой кровопролитной российской банды — в материале URA.RU. Армия и первые шаги Солдата в преступности Александр Пустовалов родился в Москве. В армии он служил в морской пехоте. Там он стал старшиной. По возвращении домой Солдат хотел вступить в ряды СОБРа или ОМОНа. Но ему отказали из-за отсутствия высшего образования, взамен ему предложили только патрульно-постовую службу. Ему это было неинтересно. В баре 22-летнего Пустовалова заметили члены Ореховской ОПГ, когда он в одиночку справился с несколькими представителями группировки. При вступлении в банду он почти сразу стал ее главным козырем. Мужчина хорошо владел всеми видами огнестрельного оружия и рукопашным боем. Именно поэтому ему поручали не только устранять конкурентов, но и проводить чистку в рядах ОПГ. Свое прозвище Солдат он получил за хладнокровное отношение и исполнительность. Ему давали самую черную работу в плане расправ над людьми. Убийство Саши Македонского Убийство члена Курганской ОПГ Александра Солоника, известного как Саша Македонский, оказалось самым громким преступлением в карьере Пустовалова. Ранее Солоник сотрудничал с «ореховцами», но попался милиции. Он подкупил представителей правопорядка и сбежал из изолятора. Убежище для себя он нашел в Греции, где лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося) снял ему дом. Кроме того, он установил в нем прослушивающие устройства, тем самым узнав, что у Македонского есть претензии к нему. Ося не хотел иметь рядом такого противника и приказал Пустовалову ликвидировать его. На тот момент милиция уже выехала на место пребывания Македонского, но Солдат опередил их. Пустовалов отправил оперативникам коробку, в которой находилась карта местности и записка со словами «Хотели Солоника — так забирайте». Мешок с телом Солоника представители правопорядка нашли в 20 километрах от Афин. Задержание Пустовалова и вынесение приговора До Московского уголовного розыска в середине ноября 1999 года дошла информация о том, что Ося хочет избавиться от Солдата. Представителям закона нужно было найти убийцу раньше. Пустовалова выследили у дома его матери. Серийный убийца не оказывал сопротивления, сотрудничал со следствием и рассказал, в каких кровавых эпизодах принимал участие. Как признались милиционеры, Солдат умел расположить к себе собеседника и произвести впечатление умного человека. Также он подтвердил все свои слова в суде. Оперативники отзывались о нем, как о человеке с аналитическим складом ума, у него были все задатки бойца из спецподразделения. Солдату выносили три приговора, по итогам которых он получил 24 года заключения. Он признан виновным в нескольких убийствах на территории Московской области и Москвы. По словам Пустовалова, он должен убивать, потому что является солдатом. Сначала его определили во Владимирский централ, затем перевели в ИК-9, находящийся в Тверской области. В колонии он успел освоить профессию сборщика ритуальных изделий, а затем засаливал овощи. Два раза Солдат просил об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на участие в социальной жизни и тяжелую болезнь. Но суд ему отказывал. С 18 ноября 2023 года легендарный убийца вышел из тюрьмы. В течение ближайших трех лет он будет находиться под контролем и два раза в месяц должен отмечаться в полиции. Также ему запретили выходить за пределы дома в ночное время суток и выезжать из города. Ранее сообщалось, что в начале апреля 2021 года Пустовалов попросил выпустить его из колонии строго режима и перенаправить в колонию-поселение. Но прокуратура выступила против. Известно, что на свободе у Солдата остались недоброжелатели, которые могут убить его после освобождения. Также его могут завербовать на участие в вооруженных конфликтах в горячих точках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Легендарный серийный убийца 90-х Александр Пустовалов вышел из колонии строго режима в поселке Монино. В обычной жизни он был известен как жизнерадостный Саша Продиджи, а в криминальном мире — убийца Саша Солдат. Он мечтал служить в рядах ОМОНа, но судьба привела его в Ореховскую преступную группировку. Почему жизнь Пустовалова так круто повернулась, и как получилось, что он стал участником самой кровопролитной российской банды — в материале URA.RU. Александр Пустовалов родился в Москве. В армии он служил в морской пехоте. Там он стал старшиной. По возвращении домой Солдат хотел вступить в ряды СОБРа или ОМОНа. Но ему отказали из-за отсутствия высшего образования, взамен ему предложили только патрульно-постовую службу. Ему это было неинтересно. В баре 22-летнего Пустовалова заметили члены Ореховской ОПГ, когда он в одиночку справился с несколькими представителями группировки. При вступлении в банду он почти сразу стал ее главным козырем. Мужчина хорошо владел всеми видами огнестрельного оружия и рукопашным боем. Именно поэтому ему поручали не только устранять конкурентов, но и проводить чистку в рядах ОПГ. Свое прозвище Солдат он получил за хладнокровное отношение и исполнительность. Ему давали самую черную работу в плане расправ над людьми. Убийство члена Курганской ОПГ Александра Солоника, известного как Саша Македонский, оказалось самым громким преступлением в карьере Пустовалова. Ранее Солоник сотрудничал с «ореховцами», но попался милиции. Он подкупил представителей правопорядка и сбежал из изолятора. Убежище для себя он нашел в Греции, где лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося) снял ему дом. Кроме того, он установил в нем прослушивающие устройства, тем самым узнав, что у Македонского есть претензии к нему. Ося не хотел иметь рядом такого противника и приказал Пустовалову ликвидировать его. На тот момент милиция уже выехала на место пребывания Македонского, но Солдат опередил их. Пустовалов отправил оперативникам коробку, в которой находилась карта местности и записка со словами «Хотели Солоника — так забирайте». Мешок с телом Солоника представители правопорядка нашли в 20 километрах от Афин. До Московского уголовного розыска в середине ноября 1999 года дошла информация о том, что Ося хочет избавиться от Солдата. Представителям закона нужно было найти убийцу раньше. Пустовалова выследили у дома его матери. Серийный убийца не оказывал сопротивления, сотрудничал со следствием и рассказал, в каких кровавых эпизодах принимал участие. Как признались милиционеры, Солдат умел расположить к себе собеседника и произвести впечатление умного человека. Также он подтвердил все свои слова в суде. Оперативники отзывались о нем, как о человеке с аналитическим складом ума, у него были все задатки бойца из спецподразделения. Солдату выносили три приговора, по итогам которых он получил 24 года заключения. Он признан виновным в нескольких убийствах на территории Московской области и Москвы. По словам Пустовалова, он должен убивать, потому что является солдатом. Сначала его определили во Владимирский централ, затем перевели в ИК-9, находящийся в Тверской области. В колонии он успел освоить профессию сборщика ритуальных изделий, а затем засаливал овощи. Два раза Солдат просил об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на участие в социальной жизни и тяжелую болезнь. Но суд ему отказывал. С 18 ноября 2023 года легендарный убийца вышел из тюрьмы. В течение ближайших трех лет он будет находиться под контролем и два раза в месяц должен отмечаться в полиции. Также ему запретили выходить за пределы дома в ночное время суток и выезжать из города. Ранее сообщалось, что в начале апреля 2021 года Пустовалов попросил выпустить его из колонии строго режима и перенаправить в колонию-поселение. Но прокуратура выступила против. Известно, что на свободе у Солдата остались недоброжелатели, которые могут убить его после освобождения. Также его могут завербовать на участие в вооруженных конфликтах в горячих точках.