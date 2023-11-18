Киллер Пустовалов таинственно исчез из колонии

Сашу Солдата могли заранее вывезти из тюрьмы
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Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, спецобъект
Источники утверждают, что он уже давно находится не в поселке Монино Фото:

На выпустившегося из колонии серийного убийцу Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат пришли посмотреть те, кто приносит передачки, и журналисты СМИ. Но киллер так и не появился на людях. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Твери». Источники издания утверждают, что Солдат давно находится не в поселке Монино в Нелидовском округе.

«Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума. Солдат, кстати, сменил имидж — вроде как, у него появилась борода», — рассказали очевидцы. Издание уточняет, что к киллеру в колонию не раз приезжала гражданская супруга. Также на свободе у Саши Солдата осталось немало врагов.

Некоторые из очевидцев утверждают, что люди ждали Пустовалова еще в четверг, стоя у колонии. А в пятницу был замечен черный минивэн. Люди в нем переговаривались о том, что должны доставить убийцу в определенное место. Им ответили, что на данный момент его нет на территории колонии.

Как сообщает telegram-канал 112, есть версия, что Солдат сам попросился не выходить в конце срока. «Киллер сам попросил не выходить в конце своего срока, чтобы не светиться перед журналистами», — говорится в посте. Известно, что у колонии продолжают дежурить представители СМИ.

Ранее сообщалось, что Саша Солдат был освобожден из колонии строго режима и уже вышел на свободу. Также известно, что он будет находиться под контролем правоохранительных органов ближайшие три года. Кроме того, два раза в месяц киллер должен отмечаться в полиции. Ему запрещено выходить из дома в ночное время и покидать пределы города.

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На выпустившегося из колонии серийного убийцу Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат пришли посмотреть те, кто приносит передачки, и журналисты СМИ. Но киллер так и не появился на людях. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Твери». Источники издания утверждают, что Солдат давно находится не в поселке Монино в Нелидовском округе. «Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума. Солдат, кстати, сменил имидж — вроде как, у него появилась борода», — рассказали очевидцы. Издание уточняет, что к киллеру в колонию не раз приезжала гражданская супруга. Также на свободе у Саши Солдата осталось немало врагов. Некоторые из очевидцев утверждают, что люди ждали Пустовалова еще в четверг, стоя у колонии. А в пятницу был замечен черный минивэн. Люди в нем переговаривались о том, что должны доставить убийцу в определенное место. Им ответили, что на данный момент его нет на территории колонии. Как сообщает telegram-канал 112, есть версия, что Солдат сам попросился не выходить в конце срока. «Киллер сам попросил не выходить в конце своего срока, чтобы не светиться перед журналистами», — говорится в посте. Известно, что у колонии продолжают дежурить представители СМИ. Ранее сообщалось, что Саша Солдат был освобожден из колонии строго режима и уже вышел на свободу. Также известно, что он будет находиться под контролем правоохранительных органов ближайшие три года. Кроме того, два раза в месяц киллер должен отмечаться в полиции. Ему запрещено выходить из дома в ночное время и покидать пределы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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