Киллер Пустовалов таинственно исчез из колонии

Сашу Солдата могли заранее вывезти из тюрьмы

18 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Источники утверждают, что он уже давно находится не в поселке Монино Фото: Сергей Русанов © URA.RU На выпустившегося из колонии серийного убийцу Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат пришли посмотреть те, кто приносит передачки, и журналисты СМИ. Но киллер так и не появился на людях. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Твери». Источники издания утверждают, что Солдат давно находится не в поселке Монино в Нелидовском округе. «Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума. Солдат, кстати, сменил имидж — вроде как, у него появилась борода», — рассказали очевидцы. Издание уточняет, что к киллеру в колонию не раз приезжала гражданская супруга. Также на свободе у Саши Солдата осталось немало врагов. Некоторые из очевидцев утверждают, что люди ждали Пустовалова еще в четверг, стоя у колонии. А в пятницу был замечен черный минивэн. Люди в нем переговаривались о том, что должны доставить убийцу в определенное место. Им ответили, что на данный момент его нет на территории колонии. Как сообщает telegram-канал 112, есть версия, что Солдат сам попросился не выходить в конце срока. «Киллер сам попросил не выходить в конце своего срока, чтобы не светиться перед журналистами», — говорится в посте. Известно, что у колонии продолжают дежурить представители СМИ. Ранее сообщалось, что Саша Солдат был освобожден из колонии строго режима и уже вышел на свободу. Также известно, что он будет находиться под контролем правоохранительных органов ближайшие три года. Кроме того, два раза в месяц киллер должен отмечаться в полиции. Ему запрещено выходить из дома в ночное время и покидать пределы города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выпустившегося из колонии серийного убийцу Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат пришли посмотреть те, кто приносит передачки, и журналисты СМИ. Но киллер так и не появился на людях. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Твери». Источники издания утверждают, что Солдат давно находится не в поселке Монино в Нелидовском округе. «Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума. Солдат, кстати, сменил имидж — вроде как, у него появилась борода», — рассказали очевидцы. Издание уточняет, что к киллеру в колонию не раз приезжала гражданская супруга. Также на свободе у Саши Солдата осталось немало врагов. Некоторые из очевидцев утверждают, что люди ждали Пустовалова еще в четверг, стоя у колонии. А в пятницу был замечен черный минивэн. Люди в нем переговаривались о том, что должны доставить убийцу в определенное место. Им ответили, что на данный момент его нет на территории колонии. Как сообщает telegram-канал 112, есть версия, что Солдат сам попросился не выходить в конце срока. «Киллер сам попросил не выходить в конце своего срока, чтобы не светиться перед журналистами», — говорится в посте. Известно, что у колонии продолжают дежурить представители СМИ. Ранее сообщалось, что Саша Солдат был освобожден из колонии строго режима и уже вышел на свободу. Также известно, что он будет находиться под контролем правоохранительных органов ближайшие три года. Кроме того, два раза в месяц киллер должен отмечаться в полиции. Ему запрещено выходить из дома в ночное время и покидать пределы города.