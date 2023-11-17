17 ноября 2023

Медведева ждут в Свердловской области — второй раз за год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Даже примерная дата приезда Дмитрия Медведева пока неизвестна Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить Екатеринбург. Информацию, появившуюся накануне в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU днем 18 ноября подтвердил близкий к региональному кабмину чиновник — на церемонии закладки новой «капсулы времени».

Деталей он, впрочем, не привел. О том, что ведется подготовка к визиту одного из первых лиц государства, агентству также сообщил источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества» — ведь предполагается, что Медведев приедет именно туда. Но пока так же без подробностей. «Все готовятся, однако никто ничего толком не знает», — сказал собеседник. Получить комментарий официального представителя филиала Екатерины Ятновой к моменту публикации не удалось: она сказала корреспонденту, что находится в дороге.

В марте 2023-го Медведев проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Он обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. А в октябре 2022-го Медведев прилетал на «Уралвагонзавод» — оценить, как предприятие выполняет гособоронзаказ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить Екатеринбург. Информацию, появившуюся накануне в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU днем 18 ноября подтвердил близкий к региональному кабмину чиновник — на церемонии закладки новой «капсулы времени». Деталей он, впрочем, не привел. О том, что ведется подготовка к визиту одного из первых лиц государства, агентству также сообщил источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества» — ведь предполагается, что Медведев приедет именно туда. Но пока так же без подробностей. «Все готовятся, однако никто ничего толком не знает», — сказал собеседник. Получить комментарий официального представителя филиала Екатерины Ятновой к моменту публикации не удалось: она сказала корреспонденту, что находится в дороге. В марте 2023-го Медведев проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Он обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. А в октябре 2022-го Медведев прилетал на «Уралвагонзавод» — оценить, как предприятие выполняет гособоронзаказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...