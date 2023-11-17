Медведева ждут в Свердловской области — второй раз за год

Зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить Екатеринбург. Информацию, появившуюся накануне в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU днем 18 ноября подтвердил близкий к региональному кабмину чиновник — на церемонии закладки новой «капсулы времени».
Деталей он, впрочем, не привел. О том, что ведется подготовка к визиту одного из первых лиц государства, агентству также сообщил источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества» — ведь предполагается, что Медведев приедет именно туда. Но пока так же без подробностей. «Все готовятся, однако никто ничего толком не знает», — сказал собеседник. Получить комментарий официального представителя филиала Екатерины Ятновой к моменту публикации не удалось: она сказала корреспонденту, что находится в дороге.
В марте 2023-го Медведев проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Он обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. А в октябре 2022-го Медведев прилетал на «Уралвагонзавод» — оценить, как предприятие выполняет гособоронзаказ.
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