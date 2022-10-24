Медведев раскрыл цели своего визита в Свердловскую область. Видео

Дмитрий Медведев приехал в Свердловскую область, чтобы проконтролировать работу «Уралвагонзавода»
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ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, портрет, медведев дмитрий
Медведев заявил, что за срыв сроков гособоронзаказа может последовать уголовная ответственность Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отчитался о своем визите на «Уралвагонзавод», расположенного в Нижнем Тагиле (Свердловская область). О целях поездки он рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации „Уралвагонзавод“, которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники», — написал Медведев. Он заявил, что прибыл в свердловский город для того, чтобы обсудить вопросы ускорения поставок техники в зону спецоперации.

По словам Медведева, перед сотрудниками УВЗ также была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущение срыва поставок выпускаемой техники. «Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в Нижнем Тагиле на базе «Уралвагонзавода». В город Медведев прибыл на вертолете в 15.00 по местному времени.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отчитался о своем визите на «Уралвагонзавод», расположенного в Нижнем Тагиле (Свердловская область). О целях поездки он рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации „Уралвагонзавод“, которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники», — написал Медведев. Он заявил, что прибыл в свердловский город для того, чтобы обсудить вопросы ускорения поставок техники в зону спецоперации. По словам Медведева, перед сотрудниками УВЗ также была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущение срыва поставок выпускаемой техники. «Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — заявил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в Нижнем Тагиле на базе «Уралвагонзавода». В город Медведев прибыл на вертолете в 15.00 по местному времени.
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