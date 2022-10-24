Медведев раскрыл цели своего визита в Свердловскую область. Видео

Дмитрий Медведев приехал в Свердловскую область, чтобы проконтролировать работу «Уралвагонзавода»

24 октября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что за срыв сроков гособоронзаказа может последовать уголовная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отчитался о своем визите на «Уралвагонзавод», расположенного в Нижнем Тагиле (Свердловская область). О целях поездки он рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации „Уралвагонзавод“, которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники», — написал Медведев. Он заявил, что прибыл в свердловский город для того, чтобы обсудить вопросы ускорения поставок техники в зону спецоперации. По словам Медведева, перед сотрудниками УВЗ также была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущение срыва поставок выпускаемой техники. «Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — заявил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в Нижнем Тагиле на базе «Уралвагонзавода». В город Медведев прибыл на вертолете в 15.00 по местному времени.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отчитался о своем визите на «Уралвагонзавод», расположенного в Нижнем Тагиле (Свердловская область). О целях поездки он рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации „Уралвагонзавод“, которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники», — написал Медведев. Он заявил, что прибыл в свердловский город для того, чтобы обсудить вопросы ускорения поставок техники в зону спецоперации. По словам Медведева, перед сотрудниками УВЗ также была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущение срыва поставок выпускаемой техники. «Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — заявил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в Нижнем Тагиле на базе «Уралвагонзавода». В город Медведев прибыл на вертолете в 15.00 по местному времени.