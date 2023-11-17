Иностранца, который изнасиловал 20-летнюю девушку в Перми, отправили в колонию

18 ноября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Злоумышленника задержали полицейские после обращения потерпевшей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании 20-летней местной жительницы. Следующие несколько лет мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В Перми иностранный гражданин изнасиловал 20-летнюю девушку. Его признали виновным. Суд назначил 26-летнему гражданину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. Следствие установило, инцидент произошел в ночь на 21 февраля текущего года в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в компании своей знакомой. Перед совершением преступления он несколько раз ударил потерпевшую по лицу.

В Перми иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании 20-летней местной жительницы. Следующие несколько лет мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В Перми иностранный гражданин изнасиловал 20-летнюю девушку. Его признали виновным. Суд назначил 26-летнему гражданину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. Следствие установило, инцидент произошел в ночь на 21 февраля текущего года в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в компании своей знакомой. Перед совершением преступления он несколько раз ударил потерпевшую по лицу.