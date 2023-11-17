17 ноября 2023

Иностранца, который изнасиловал 20-летнюю девушку в Перми, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленника задержали полицейские после обращения потерпевшей Фото:

В Перми иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании 20-летней местной жительницы. Следующие несколько лет мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В Перми иностранный гражданин изнасиловал 20-летнюю девушку. Его признали виновным. Суд назначил 26-летнему гражданину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано на сайте ведомства.

Следствие установило, инцидент произошел в ночь на 21 февраля текущего года в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в компании своей знакомой. Перед совершением преступления он несколько раз ударил потерпевшую по лицу.

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В Перми иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании 20-летней местной жительницы. Следующие несколько лет мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В Перми иностранный гражданин изнасиловал 20-летнюю девушку. Его признали виновным. Суд назначил 26-летнему гражданину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. Следствие установило, инцидент произошел в ночь на 21 февраля текущего года в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в компании своей знакомой. Перед совершением преступления он несколько раз ударил потерпевшую по лицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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