Сбежавший в Россию украинский летчик был командиром в ВСУ

Украинский летчик прибыл в Россию
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, всу
Украинский летчик был командиром звена в ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Летчик ВСУ, который находится в настоящее время в России, ранее был старшим офицером и занимал должность командира звена в украинский армии. Об этом рассказал автор telegram-канала «Воевода Вещает» пилот российского вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». Ранее о прилете пилота Военно-воздушных сил Украины рассказывал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. Он говорил, что в обозримом будущем с ним будет интервью.

«Сбежавший в Россию украинский летчик был командиром звена ВСУ», — заявил пилот вертолета Ка-52 «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что летчик носил звание старшего офицера. Известно, что отправить летчика в страну помог Воевода.

Украинский пилот из Военно-воздушных сил прибыл в Россию по словам блогера Кирилла Федорова, автора telegram-канала «Война. История. Оружие». Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. Он также отметил помощь вертолетного пилота с позывным «Воевода» в организации его отправки в Россию.

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Летчик ВСУ, который находится в настоящее время в России, ранее был старшим офицером и занимал должность командира звена в украинский армии. Об этом рассказал автор telegram-канала «Воевода Вещает» пилот российского вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». Ранее о прилете пилота Военно-воздушных сил Украины рассказывал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. Он говорил, что в обозримом будущем с ним будет интервью. «Сбежавший в Россию украинский летчик был командиром звена ВСУ», — заявил пилот вертолета Ка-52 «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что летчик носил звание старшего офицера. Известно, что отправить летчика в страну помог Воевода. Украинский пилот из Военно-воздушных сил прибыл в Россию по словам блогера Кирилла Федорова, автора telegram-канала «Война. История. Оружие». Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. Он также отметил помощь вертолетного пилота с позывным «Воевода» в организации его отправки в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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