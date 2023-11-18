Дорогу к горнолыжной базе в Пермском крае не включили в план ремонта

19 ноября 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Дорогу к горнолыжной базе в Пермском крае не починят из-за ее бесполезности (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дорогу к горнолыжной базе поселка Юго-Камский Пермского округа не включили в план ремонта, поскольку рядом нет важных объектов. Об этом URA.RU сообщил в ответе на редакционный запрос замглавы мэрии округа Игорь Варушкин. «Ввиду отсутствия социально значимых объектов и автобусного сообщения, ремонт дороги на улице Маркова в поселке Юго-Камский в 2023—2025 гг. не запланирован. Формируется заявка в Минтранс Пермского края на 2025 год, которая включает в себя ремонт моста через реку Юг на улице Маркова», — уточнил в ответе Варушкин. Владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Алексей Чупин сообщил 6 ноября URA.RU, что уже подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Он добавил, что из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе несет убытки. По словам Чупина, он вложил в ремонт горнолыжной базы 10 млн рублей, но убытки растут, поскольку люди не имеют возможности добраться до нее.

Дорогу к горнолыжной базе поселка Юго-Камский Пермского округа не включили в план ремонта, поскольку рядом нет важных объектов. Об этом URA.RU сообщил в ответе на редакционный запрос замглавы мэрии округа Игорь Варушкин. «Ввиду отсутствия социально значимых объектов и автобусного сообщения, ремонт дороги на улице Маркова в поселке Юго-Камский в 2023—2025 гг. не запланирован. Формируется заявка в Минтранс Пермского края на 2025 год, которая включает в себя ремонт моста через реку Юг на улице Маркова», — уточнил в ответе Варушкин. Владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Алексей Чупин сообщил 6 ноября URA.RU, что уже подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Он добавил, что из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе несет убытки. По словам Чупина, он вложил в ремонт горнолыжной базы 10 млн рублей, но убытки растут, поскольку люди не имеют возможности добраться до нее.