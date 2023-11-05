05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Пермский бизнесмен судится с чиновниками, чтобы добиться ремонта моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Владелец горнолыжной базы пытается через суд заставить чиновников отремонтировать мост и дороги Фото:

Владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Пермского округа подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе предприниматель несет убытки. Об этом URA.RU рассказал бизнесмен Алексей Чупин.

«В ремонт горнолыжной базы я вложил 10 млн рублей, исправно плачу арендную плату за землю. Однако убытки растут, поскольку люди не имеют возможности добраться до базы. Мост сломан, а дороги плохие. Пришлось подать иск в арбитражный суд, чтобы заставить чиновников отремонтировать мост и дороги», — пояснил Чупин.

По словам Чупина, он всегда давал возможность детям заниматься спортом на горнолыжной базе, а сейчас они лишены этого. Он добавил, что на базе проходила «Лыжня России», различные мероприятия, но нежелание властей заняться ремонтом моста и дорог затормозили развитие объекта.

«Страдаю от плохой инфраструктуры в Юго-Камском не только я как предприниматель, но и местные жители. Надеюсь добиться результата через суд», — уточнил Чупин.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Пермского округа, чтобы выяснить причины, которые мешают властям отремонтировать мост и дороги к горнолыжной базе в поселке Юго-Камский. Ответ ожидается.

Ранее фермер из деревни Реуны Нытвенского округа Пермского края самостоятельно отремонтировал мост через речку Поломка, поскольку власти не спешили чинить инфраструктурный объект. Затем предприниматель отсудил у мэрии часть денег, потраченных на ремонт.

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Владелец горнолыжной базы из поселка Юго-Камский Пермского округа подал иск в краевой арбитражный суд, чтобы власти отремонтировали мост. Из-за неисправного моста и отсутствия качественных дорог к базе предприниматель несет убытки. Об этом URA.RU рассказал бизнесмен Алексей Чупин. «В ремонт горнолыжной базы я вложил 10 млн рублей, исправно плачу арендную плату за землю. Однако убытки растут, поскольку люди не имеют возможности добраться до базы. Мост сломан, а дороги плохие. Пришлось подать иск в арбитражный суд, чтобы заставить чиновников отремонтировать мост и дороги», — пояснил Чупин. По словам Чупина, он всегда давал возможность детям заниматься спортом на горнолыжной базе, а сейчас они лишены этого. Он добавил, что на базе проходила «Лыжня России», различные мероприятия, но нежелание властей заняться ремонтом моста и дорог затормозили развитие объекта. «Страдаю от плохой инфраструктуры в Юго-Камском не только я как предприниматель, но и местные жители. Надеюсь добиться результата через суд», — уточнил Чупин. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Пермского округа, чтобы выяснить причины, которые мешают властям отремонтировать мост и дороги к горнолыжной базе в поселке Юго-Камский. Ответ ожидается. Ранее фермер из деревни Реуны Нытвенского округа Пермского края самостоятельно отремонтировал мост через речку Поломка, поскольку власти не спешили чинить инфраструктурный объект. Затем предприниматель отсудил у мэрии часть денег, потраченных на ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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