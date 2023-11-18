18 ноября 2023

Подоляк усомнился в стойкости Украины в конфликте с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия вкладывает огромные средства в конфликт с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Киева почти нет шансов выстоять в конфликте с Россией, которая тратит много средств на оборону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия вкладывает много средств в конфликт с Украиной. «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Михаил Подоляк. Его слова приводит «24 канал».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины, начатое 4 июня, провалилось. Западная пресса неоднократно писала, что Киев обречен на поражение в конфликте с Москвой, так как ВСУ встретится с сильной нехваткой людей при боевых действиях.

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У Киева почти нет шансов выстоять в конфликте с Россией, которая тратит много средств на оборону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия вкладывает много средств в конфликт с Украиной. «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Михаил Подоляк. Его слова приводит «24 канал». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины, начатое 4 июня, провалилось. Западная пресса неоднократно писала, что Киев обречен на поражение в конфликте с Москвой, так как ВСУ встретится с сильной нехваткой людей при боевых действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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