Подоляк усомнился в стойкости Украины в конфликте с РФ

У Киева почти нет шансов выстоять в конфликте с Россией, которая тратит много средств на оборону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Россия вкладывает много средств в конфликт с Украиной. «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Михаил Подоляк. Его слова приводит «24 канал».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины, начатое 4 июня, провалилось. Западная пресса неоднократно писала, что Киев обречен на поражение в конфликте с Москвой, так как ВСУ встретится с сильной нехваткой людей при боевых действиях.
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