Подоляк усомнился в стойкости Украины в конфликте с РФ

19 ноября 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия вкладывает огромные средства в конфликт с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Киева почти нет шансов выстоять в конфликте с Россией, которая тратит много средств на оборону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия вкладывает много средств в конфликт с Украиной. «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Михаил Подоляк. Его слова приводит «24 канал». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины, начатое 4 июня, провалилось. Западная пресса неоднократно писала, что Киев обречен на поражение в конфликте с Москвой, так как ВСУ встретится с сильной нехваткой людей при боевых действиях.

У Киева почти нет шансов выстоять в конфликте с Россией, которая тратит много средств на оборону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия вкладывает много средств в конфликт с Украиной. «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Михаил Подоляк. Его слова приводит «24 канал». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины, начатое 4 июня, провалилось. Западная пресса неоднократно писала, что Киев обречен на поражение в конфликте с Москвой, так как ВСУ встретится с сильной нехваткой людей при боевых действиях.