Аргентина отказалась принять судно с газом из России

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Виды города. Пермь, река кама, самоходка, речной танкер
В стране объяснили позицию соблюдением международных механизмов Фото:
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Аргентинские власти отказались принять судно со сжиженным природным газом из России. Об этом сообщил министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития страны Серхио Масса.

«Мы приняли решение отказать в заходе судну с СПГ российского происхождения в связи с санкциями, которые были наложены на российские компании», — сказал Масса в эфире телеканала C5N. Он объяснил это соблюдением международных механизмов.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. После этого Европа столкнулась с газовым кризисом. Вице-премьер ФРГ Роберт Хабек предрек остановку промышленности без российского газа. Он попросил чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии, передает «Национальная служба новостей».

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Аргентинские власти отказались принять судно со сжиженным природным газом из России. Об этом сообщил министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития страны Серхио Масса. «Мы приняли решение отказать в заходе судну с СПГ российского происхождения в связи с санкциями, которые были наложены на российские компании», — сказал Масса в эфире телеканала C5N. Он объяснил это соблюдением международных механизмов. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. После этого Европа столкнулась с газовым кризисом. Вице-премьер ФРГ Роберт Хабек предрек остановку промышленности без российского газа. Он попросил чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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