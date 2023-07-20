Аргентина отказалась принять судно с газом из России

20 июля 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

В стране объяснили позицию соблюдением международных механизмов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Аргентинские власти отказались принять судно со сжиженным природным газом из России. Об этом сообщил министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития страны Серхио Масса. «Мы приняли решение отказать в заходе судну с СПГ российского происхождения в связи с санкциями, которые были наложены на российские компании», — сказал Масса в эфире телеканала C5N. Он объяснил это соблюдением международных механизмов. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. После этого Европа столкнулась с газовым кризисом. Вице-премьер ФРГ Роберт Хабек предрек остановку промышленности без российского газа. Он попросил чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии, передает «Национальная служба новостей».

Аргентинские власти отказались принять судно со сжиженным природным газом из России. Об этом сообщил министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития страны Серхио Масса. «Мы приняли решение отказать в заходе судну с СПГ российского происхождения в связи с санкциями, которые были наложены на российские компании», — сказал Масса в эфире телеканала C5N. Он объяснил это соблюдением международных механизмов. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. После этого Европа столкнулась с газовым кризисом. Вице-премьер ФРГ Роберт Хабек предрек остановку промышленности без российского газа. Он попросил чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии, передает «Национальная служба новостей».