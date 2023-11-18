Апелляция оставила в силе решение об изъятии активов завода «39 Арсенал» в Перми

19 ноября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Предприятие специализировалось на выпуске самоходных артиллерийских систем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У бывших владельцев пермского завода «39 Арсенал» не получилось обжаловать решение суда об изъятии в пользу государства недвижимых активов оборонного производства. Иск был отклонен, указано в материалах дела. «Пермские бизнесмены, а также компания „РегионАвтоЦентр“ из Санкт-Петербурга не смогли обжаловать решение о взыскании в пользу государства <…> 15 объектов недвижимости, входивших в состав „39 Арсенал“. В октябре первая инстанция удовлетворила соответствующий иск прокуратуры», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Оборонное предприятие признали банкротом в 2017 году. Завод занимался ремонтом и обслуживанием самоходных артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов. В конце 2020 года имущественный комплекс «39 Арсенал» был продан за 60 млн рублей, его приобрело ООО «РегионАвтоЦентр». В 2021 году основную часть активов выкупил прикамский застройщик Александр Равцов. В прокуратуре посчитали, что сделки были проведены с нарушением, из-за того, что новые владельцы должны были сохранить площади пригодными для выполнения гособоронзаказа. Предприниматели с этим были не согласны и попытались обжаловать решение.

У бывших владельцев пермского завода «39 Арсенал» не получилось обжаловать решение суда об изъятии в пользу государства недвижимых активов оборонного производства. Иск был отклонен, указано в материалах дела. «Пермские бизнесмены, а также компания „РегионАвтоЦентр“ из Санкт-Петербурга не смогли обжаловать решение о взыскании в пользу государства <…> 15 объектов недвижимости, входивших в состав „39 Арсенал“. В октябре первая инстанция удовлетворила соответствующий иск прокуратуры», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Оборонное предприятие признали банкротом в 2017 году. Завод занимался ремонтом и обслуживанием самоходных артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов. В конце 2020 года имущественный комплекс «39 Арсенал» был продан за 60 млн рублей, его приобрело ООО «РегионАвтоЦентр». В 2021 году основную часть активов выкупил прикамский застройщик Александр Равцов. В прокуратуре посчитали, что сделки были проведены с нарушением, из-за того, что новые владельцы должны были сохранить площади пригодными для выполнения гособоронзаказа. Предприниматели с этим были не согласны и попытались обжаловать решение.