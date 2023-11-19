В ЯНАО с больницы взыскали миллионы за ошибку в диагнозе

Суд взыскал с больницы Салехарда моральный ущерб за смерть женщины

20 ноября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Больница выплатит компенсацию матери погибшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде с больницы взыскали моральный ущерб в три миллиона рублей за ошибочный диагноз, из-за которого скончалась женщина. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левом ухе и левой половине лица. По результатам осмотра врачом выставлен диагноз, назначено лечение на дому. После четырех дней самостоятельного лечения женщину в экстренном порядке госпитализировали в медучреждение, где на следующий день она скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства. Прокуратурой установлены нарушения в предоставлении медицинских услуг, а также в отсутствии должного лечения у скончавшейся женщины. «В этой связи прокурор города направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного здоровью. Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В пользу матери пострадавшей взыскано 3 млн рублей», — добавили в пресс-службе надзорного органа.

В Салехарде с больницы взыскали моральный ущерб в три миллиона рублей за ошибочный диагноз, из-за которого скончалась женщина. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левом ухе и левой половине лица. По результатам осмотра врачом выставлен диагноз, назначено лечение на дому. После четырех дней самостоятельного лечения женщину в экстренном порядке госпитализировали в медучреждение, где на следующий день она скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства. Прокуратурой установлены нарушения в предоставлении медицинских услуг, а также в отсутствии должного лечения у скончавшейся женщины. «В этой связи прокурор города направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного здоровью. Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В пользу матери пострадавшей взыскано 3 млн рублей», — добавили в пресс-службе надзорного органа.