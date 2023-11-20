20 ноября 2023

Курганских таксистов предупредили о массовых проверках

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В Курганской области ждут массовые проверки таксистов Фото:

В Курганской области водителей такси предупредили о массовых проверках на дорогах. Таксистов планируют проверить на наличие разрешений на перевозку людей и багажа, которые предусмотрены новым законом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой такси в Кургане и области.

«Должны быть рейды, чтобы следить за водителями такси. Будут проверять разрешения. Пока это на уровне разговоров, но определенное обсуждение в социальных сетях эта информация уже вызвала», — рассказал URA.RU источник. По одной из версий, проверки должны были коснуться и автобусов.

Сообщается, что проверки должны были начаться с 19 ноября, о самих проверках предупредили 17 ноября. Ранее некоторые агрегаторы в Кургане начинали собирать списки тех, кто получил лицензии, кто планирует их получить, и кто отказывается вовсе. Предполагалось, что это делалось, чтобы избежать критики со стороны чиновников, отключив сотрудников без специальных разрешений.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием на горячую линию по вопросам такси и каршеринга в Курганской области (данную горячую линую организовало региональное управление Роспотребнадзора). Журналисту не смогли прокомментировать данную ситуацию, так как оператора на линии отвечают на вопросы о защите прав потребителей. В управлении ГИБДД по Курганской области также не удалось получить комментарий, так как вероятные проверки проводят не они. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление промышленности и транспорта департамента экономического развития.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис заказа такси готовится начать соблюдать закон и собирает информацию о водителях с разрешениями. До этого агрегаторы бросали вызов властям, вводя аренду авто с экипажем. Курганские правозащитники посчитали такой тариф обходом закона о такси.

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В Курганской области водителей такси предупредили о массовых проверках на дорогах. Таксистов планируют проверить на наличие разрешений на перевозку людей и багажа, которые предусмотрены новым законом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой такси в Кургане и области. «Должны быть рейды, чтобы следить за водителями такси. Будут проверять разрешения. Пока это на уровне разговоров, но определенное обсуждение в социальных сетях эта информация уже вызвала», — рассказал URA.RU источник. По одной из версий, проверки должны были коснуться и автобусов. Сообщается, что проверки должны были начаться с 19 ноября, о самих проверках предупредили 17 ноября. Ранее некоторые агрегаторы в Кургане начинали собирать списки тех, кто получил лицензии, кто планирует их получить, и кто отказывается вовсе. Предполагалось, что это делалось, чтобы избежать критики со стороны чиновников, отключив сотрудников без специальных разрешений. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием на горячую линию по вопросам такси и каршеринга в Курганской области (данную горячую линую организовало региональное управление Роспотребнадзора). Журналисту не смогли прокомментировать данную ситуацию, так как оператора на линии отвечают на вопросы о защите прав потребителей. В управлении ГИБДД по Курганской области также не удалось получить комментарий, так как вероятные проверки проводят не они. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление промышленности и транспорта департамента экономического развития. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис заказа такси готовится начать соблюдать закон и собирает информацию о водителях с разрешениями. До этого агрегаторы бросали вызов властям, вводя аренду авто с экипажем. Курганские правозащитники посчитали такой тариф обходом закона о такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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