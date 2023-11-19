19 ноября 2023
18 ноября 2023

Пермский пожарный убил бывшего друга из-за женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, огонь, пожарная каска
Начальник пожарной охраны отомстил за свою жену Фото:

Начальник пожарного караула в Пермском крае Андрей Лузин убил своего бывшего друга Антона Абатурова из-за жены. Убитый ранее издевался над женщиной, а новый муж решил отомстить за супругу, сообщает telegram-канал Ural Mash.

«В бане Андрей вспомнил о страданиях любимой и решил за нее отомстить. Пришел во двор к Антону, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол Абатурова ножом до смерти», — сообщает telegram-канал. В доме в момент убийства находилась и мать потерпевшего, на которую накинулся подозреваемый, но не стал ей вредить и сбежал. Родственница убитого вызвала полицию.

Позже напавшего задержали. Выяснилось, что нынешняя жена Лузина ранее была супругой Абатурова. Последний часто бил и унижал женщину, отчего та ушла к Лузину, и тогда дружба между мужчинами прекратилась. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.

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Начальник пожарного караула в Пермском крае Андрей Лузин убил своего бывшего друга Антона Абатурова из-за жены. Убитый ранее издевался над женщиной, а новый муж решил отомстить за супругу, сообщает telegram-канал Ural Mash. «В бане Андрей вспомнил о страданиях любимой и решил за нее отомстить. Пришел во двор к Антону, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол Абатурова ножом до смерти», — сообщает telegram-канал. В доме в момент убийства находилась и мать потерпевшего, на которую накинулся подозреваемый, но не стал ей вредить и сбежал. Родственница убитого вызвала полицию. Позже напавшего задержали. Выяснилось, что нынешняя жена Лузина ранее была супругой Абатурова. Последний часто бил и унижал женщину, отчего та ушла к Лузину, и тогда дружба между мужчинами прекратилась. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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