Пермский пожарный убил бывшего друга из-за женщины

20 ноября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Начальник пожарной охраны отомстил за свою жену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник пожарного караула в Пермском крае Андрей Лузин убил своего бывшего друга Антона Абатурова из-за жены. Убитый ранее издевался над женщиной, а новый муж решил отомстить за супругу, сообщает telegram-канал Ural Mash. «В бане Андрей вспомнил о страданиях любимой и решил за нее отомстить. Пришел во двор к Антону, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол Абатурова ножом до смерти», — сообщает telegram-канал. В доме в момент убийства находилась и мать потерпевшего, на которую накинулся подозреваемый, но не стал ей вредить и сбежал. Родственница убитого вызвала полицию. Позже напавшего задержали. Выяснилось, что нынешняя жена Лузина ранее была супругой Абатурова. Последний часто бил и унижал женщину, отчего та ушла к Лузину, и тогда дружба между мужчинами прекратилась. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.

Начальник пожарного караула в Пермском крае Андрей Лузин убил своего бывшего друга Антона Абатурова из-за жены. Убитый ранее издевался над женщиной, а новый муж решил отомстить за супругу, сообщает telegram-канал Ural Mash. «В бане Андрей вспомнил о страданиях любимой и решил за нее отомстить. Пришел во двор к Антону, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол Абатурова ножом до смерти», — сообщает telegram-канал. В доме в момент убийства находилась и мать потерпевшего, на которую накинулся подозреваемый, но не стал ей вредить и сбежал. Родственница убитого вызвала полицию. Позже напавшего задержали. Выяснилось, что нынешняя жена Лузина ранее была супругой Абатурова. Последний часто бил и унижал женщину, отчего та ушла к Лузину, и тогда дружба между мужчинами прекратилась. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.