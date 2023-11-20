МВД объявило в розыск победительницу Евровидения-2016

Украинская певица Джамала объявлена в России в уголовный розыск

20 ноября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

В ноябре победительницы Евровидения-2016 была заочно арестована российским судом Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана. В 2016 году певица победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. По данным ТАСС Джамалу обвиняют в распространении фейков об армии. В ноябре ее заочно арестовал российский суд. Данные певицы Джамалы Фото: скриншот базы данных МВД РФ

Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана. В 2016 году певица победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. По данным ТАСС Джамалу обвиняют в распространении фейков об армии. В ноябре ее заочно арестовал российский суд.