МВД объявило в розыск победительницу Евровидения-2016

В ноябре победительницы Евровидения-2016 была заочно арестована российским судом
Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана.
В 2016 году певица победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. По данным ТАСС Джамалу обвиняют в распространении фейков об армии. В ноябре ее заочно арестовал российский суд.
Данные певицы Джамалы
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