МВД объявило в розыск победительницу Евровидения-2016

Украинская певица Джамала объявлена в России в уголовный розыск
© Служба новостей «URA.RU»
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Евровидение 2, евровидение
В ноябре победительницы Евровидения-2016 была заочно арестована российским судом Фото:

Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана.

В 2016 году певица победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. По данным ТАСС Джамалу обвиняют в распространении фейков об армии. В ноябре ее заочно арестовал российский суд.

Данные певицы Джамалы
Данные певицы Джамалы
Фото:

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Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана. В 2016 году певица победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. По данным ТАСС Джамалу обвиняют в распространении фейков об армии. В ноябре ее заочно арестовал российский суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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