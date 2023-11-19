19 ноября 2023

Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Борт должен был вылететь в Москву (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву.

«При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.

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Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву. «При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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