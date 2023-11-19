Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Сочи

20 ноября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Борт должен был вылететь в Москву (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву. «При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.

Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву. «При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.