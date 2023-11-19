Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Сочи

Борт должен был вылететь в Москву (архивное фото)
Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву.
«При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!