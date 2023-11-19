В Кургане перевозчикам дадут миллионы рублей на улучшение транспортной реформы

Курганские власти потратят миллионы рублей на новые автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Курганские перевозчики получат более 400 миллионов рублей на совершенствование транспортной реформы. Предпринимателям выделили субсидии на сотню новых автобусов. Об этом сообщает Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В этом году правительством (Курганской области — прим. URA.RU) уже предоставлена субсидия городу Кургану в размере 75 млн рублей на оказание поддержки перевозчикам по обновлению автобусного парка. С ее помощью приобретено 68 автобусов, которые уже вышли на линию», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что чиновники уже направили транш (перевод части оговоренной заранее суммы денежных средств от одного источника к другому) на 300 миллионов рублей, чтобы приобрести 60 автобусов большого класса (из которых 40 единиц — для города). Шумков пишет, что к концу 2023 года планируется выделить из бюджета больше 86 миллионов рублей для покупки автобусов для Кургана и Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области одобрили кредит на покупку более сотни автобусов. Новый транспорт приобретут по специальному казначейскому кредиту.